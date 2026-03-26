Genova, “LA Storia in Piazza”: primo giorno con 3500 studenti

È iniziata oggi a Palazzo Ducale la XV edizione de La storia in piazza, il festival di divulgazione e approfondimento di tematiche storiche che proseguirà fino a domenica 29 marzo. Il focus di quest’anno – lo ricordiamo – è “Naturalmente: naturale e innaturale nella storia”.

Momento “ufficiale” di avvio la conferenza di Carlotta Sorba – curatrice de “La Storia in Piazza” insieme a Emmanuel Betta – che alle ore 18 nella Sala del Maggior Consiglio ha parlato de “La sfera pubblica è innaturale per le donne”. La lectio è stata preceduta dai saluti di Sara Armella, Ilaria Bonacossa e Francesco Berti Riboli, rispettivamente presidente, direttrice e vicepresidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, di Stefano Balleari, presidente del Consiglio di Regione Liguria, di Giacomo Montanari, assessore alla Cultura del Comune di Genova, di Giancarlo Casale, in rappresentanza di European University Institute EUI – Firenze, che da quest’anno ha iniziato la sua collaborazione con il Festival.

Il prologo del mattino ha visto il coinvolgimento di 3.500 ragazzi e ragazze che hanno partecipato ai laboratori didattici, ai progetti speciali Hackathon e Ludoteca Storica, al flashmob in piazza Matteotti, alle tante animazioni e alle conferenze dei curatori della rassegna Emanuel Betta e Carlotta Sorba, dell’antropologo e scrittore Marco Aime e dell’attore, autore e regista teatrale, Marco Paolini. Il programma dedicato alle scuole proseguirà domani mattina con i laboratori e le conferenze di Telmo Pievani (ore 9 nella Sala del Maggior Consiglio) e, a seguire di Carlotta Sorba, di Michelangelo Genone e Amedeo Feniello e Paolo Ferri, con accompagnamento musicale di Carlo Mascilli Migliorini.

Particolarmente interessante il programma della giornata di domani che avrà il suo clou alle ore 20.30 al Teatro Carlo Felice con lo storico Alessandro Barbero in dialogo con Antonio Musarra su San Francesco. La conferenza è organizzata in collaborazione con Fondazione Teatro Carlo Felice nell’ambito di “Genova per San Francesco: musica, arte e spiritualità” per la Celebrazione dell’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

I professori Alessandro Barbero e Antonio Musarra saranno disponibili a partire dalle ore 18.30 nel foyer del Teatro per firmare copie dei loro recenti volumi dedicati alla vita del Santo.

Al mattino il Teatrino di Palazzo Ducale ospiterà “Ricerche in corso“: dottorande e dottorandi in Scienze storiche presenteranno i propri studi. L’appuntamento è organizzato con European University Insitute EUI – Firenze. Tra le conferenze di domani da segnalare gli appuntamenti in Sala Liguria alle ore 17 e alle ore 18 dedicati alla Lituania, organizzati insieme all’Istituto di Cultura Lituano e Ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia. Saranno presenti S.E. Ambasciatrice della Repubblica Lituana in Italia Dalia Kreivienė e Laura Gabrielaitytė-Kazulėnienė, Cultural Attaché in Italy Lithuanian Culture Institute.

Alle ore 15 Giuliano Milani parlerà nell’Archivio Storico dei peccati contro natura in Dante e nelle tradizioni medievali e alle ore 16 la Sala del Minor Consiglio ospiterà la lectio di Benno Bastian Gammerl sul tema “Naturali, raffinate e altre forme d’amore queer nella Germania contemporanea”. Conferenza di Matteo Battistini e Lorenzo Costaguta sulla questione della razza negli Stati Uniti con un raffronto tra la storia e l’attualità alle ore 18 nella Sala del Maggior Consiglio e poi molto altro, dalle teorie del complotto da affrontare come fenomeno naturale oppure come condizione culturale al senso della Natura nella cultura cinese.

La storia in piazza è un appuntamento che si distingue per la capacità di coinvolgere personalità di primo livello, tra storici, accademici, intellettuali, molti anche internazionali, e di dare forma a un palinsesto articolato che attraversa vari campi del sapere, dalla storia alla sociologia fino all’arte, per svelare le storia e le sue trame, più o meno note.

Tutto il calendario con gli abstract degli incontri è consultabile sul sito www.palazzoducale.genova.it

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