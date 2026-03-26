Cronaca Genova

Genova, crolla parte del controsoffitto in un asilo: tragedia sfiorata

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Una parte del controsoffitto della sala nanna e nella stanza di psicomotricità di un asilo di Genova si è staccata e solo per casa il fatto non si è trasformato in una tragedia. Non si sono registrati feriti e vittime. 
A denunciare l’accaduto è Giorgio Basile, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) della Cisl, che è intervenuto immediatamente dopo l’episodio. “In qualità di Rls Cisl ho subito informato sia la parte amministrativa che quella politica – dichiara Basile – attivandomi per richiedere controlli urgenti e la messa in sicurezza della struttura, a tutela dei lavoratori e, soprattutto, dei bambini. Non bastano più rassicurazioni o silenzi”. Il sindacalista lancia un chiaro avvertimento: “La sicurezza dei bambini e dei lavoratori non è un tema su cui si può intervenire solo dopo che il rischio si è già manifestato. Mi impegnerò personalmente a effettuare sopralluoghi su tutte le strutture interessate. In assenza di risposte concrete e tempestive, mi affiderò agli organi preposti affinché vengano accertate eventuali responsabilità e garantita la piena sicurezza. Le istituzioni e la politica locale devono dare risposte immediate, pubbliche e concrete: verifiche strutturali urgenti, documenti alla mano, su tutti gli edifici comunali dove ogni giorno entrano bambini. Non si tratta di polemica. Si tratta di responsabilità. Perché la prossima volta potrebbe non andare così”.

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