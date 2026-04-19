Calcio, risultati e classifiche dopo le partite del fine settimana

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 33° GIORNATA
Sassuolo-Como 2-1
Inter-Cagliari 3-0
Udinese-Parma 0-1
Napoli-Lazio 0-2
Roma-Atalanta 1-1
Cremonese-Torino 0-0
Verona-Milan 0-1
Pisa-Genoa
Juventus-Bologna ore 20.45
Lecce-Fiorentina lunedì ore 20.45
CLASSIFICA Inter 78; Milan, Napoli 66; Juventus 60; Como, Roma 58; Atalanta 54; Bologna 48; Lazio 47; Sassuolo 45; Udinese 43; Torino 40; Parma 39; Genoa 36; Fiorentina 35; Cagliari 33; Cremonese 28; Lecce 27; Pisa, Verona 18
SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 35°GIORNATA
Sampdoria-Monza 0-3
Bari-Venezia 0-3
Modena-Frosinone 1-2
Spezia-Sud Tirol 6-1
Mantova-Avellino 0-2
Palermo-Cesena 2-0
Juve Stabia-Catanzaro 1-1
Carrarese-Pescara 2-2
Padova-Reggiana 0-0
Empoli-Entella ore 19
CLASSIFICA Venezia 75; Monza, Frosinone 72; Palermo 68; Catanzaro 56; Modena 52; Juve Stabia 49; Cesena 44; Carrarese, Avellino 43; Sud Tirol, Mantova, Sampdoria 40; Padova 38; Empoli 36; Entella 35; Bari, Reggiana 34; Pescara, Spezia 33
SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 32° GIORNATA
Sestri Levante- Asti 1-2
Ligorna-Biellese 2-1
Vado-Cairese 2-0
Saluzzo-Celle V. 0-1
Gozzano-Chisola 3-2
Varese-derthona 1-0
Valenzana-Lavagnese 2-0
Club Milano-Nova Romentino 6-1
Imperia-Sanremese 2-2
CLASSIFICA Vado 72; Ligorna 68; Biellese, Sestri Levante 54; Varese 50; Chisola 49; Valenzana, Sanremese 45; Saluzzo 42; Imperia 40; Club Milano 39; Celle V., Derthona 38; Cairese 37; Gozzano 36; Asti 34; Lavagnese 27; NovaRomentino 16
Lavagnese e NovaRomentino retrocesse in Eccellenza