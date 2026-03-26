Cronaca Genova

Genova, aggrediscono un passante e gli portano via lo smartphone: due arresti

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Due uomini, un 24enne marocchino e un 30enne italiano, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata rapina in concorso. I due sono anche denunciati per ricettazione. La vittima, un passante, ha riportato ferite al volto e alle mani. Secondo quanto riferito, i due uomini lo avrebbero seguito per poi aggredirlo con diversi pugni al volto nel tentativo di sottrargli lo smartphone. L’uomo è riuscito a difendersi e, con grande sangue freddo, ha pedinato i due aggressori senza mai perderli di vista.

Grazie a questa prontezza, una volta arrivato sul posto, ha indicato con precisione agli agenti i presunti autori del reato, che si trovavano fermi a una fermata dell’autobus in via Gramsci. I due sono stati immediatamente condotti in Questura e sottoposti a perquisizione personale. Sono stati trovati addosso al 24enne cinque telefoni cellulari, tutti con schede SIM intestate a persone diverse, oltre a una tessera sanitaria e un bancomat intestati ad altri. Anche il 30enne aveva con sé alcune tessere personali non sue. Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà restituito ai legittimi proprietari. L’intestataria del bancomat, contattata telefonicamente, ha confermato di aver subito un furto all’interno della sua auto proprio nella stessa mattina. I due arrestati sono stati portati nel carcere di Marassi.

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