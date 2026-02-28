Genova, 70enne travolto da treno a Prà: traffico ferroviario in tilt

Un uomo di 70 anni è stato investito da un treno all’altezza di Genova Prà. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polfer per i rilievi del caso. I treni sono bloccati nel tratto tra Genova Voltri e Genova Sestri Ponente Aeroporto. I treni percorrono la nuova linea del quadruplicamento senza effettuare le fermate tra Principe e Voltri.
