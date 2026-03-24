Celle Ligure, sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune e Plastic Free

Sottoscritto il protocollo d’intesa annuale tra il Comune di Celle Ligure e l’associazione Plastic Free. La firma del sindaco Marco Beltrame è avvenuta alla presenza dell’assessore all’Ambiente Jacopo Abate e della referente Plastic Free Martina Di Adamo.

Un’alleanza strategica per un paese più pulito, sostenibile e consapevole: è questo lo spirito dell’intesa siglata tra il Comune di Celle Ligure e Plastic Free. L’obiettivo è promuovere azioni concrete di sensibilizzazione, riduzione della plastica monouso ed educazione ambientale, attraverso campagne di comunicazione, eventi pubblici, iniziative nelle scuole e collaborazioni con associazioni e cittadini, diffuse su tutto il territorio comunale.

«Sono convinto che Plastic Free sia un ottimo strumento per diffondere la cultura del rispetto delle buone pratiche ambientali, che ancora faticano a entrare nelle abitudini quotidiane. Insieme possiamo generare un impatto reale sull’ambiente urbano e sulla salute collettiva», afferma l’assessore Abate.

«Il protocollo che abbiamo sottoscritto è la testimonianza concreta di quanto possiamo realizzare quando istituzioni e cittadini lavorano in sinergia – aggiunge la referente Martina Di Adamo –. Per il 2026 sono previste diverse attività e percorsi educativi nelle scuole, il rinnovo delle giornate di pulizia ambientale, la proposta di ordinanze contro l’uso della plastica monouso, campagne contro il rilascio deliberato di palloncini e l’introduzione di pratiche virtuose nelle aree pubbliche e sulle spiagge cittadine».

Abate sottolinea infine un ulteriore momento significativo: «Oggi è stato anche un giorno particolarmente speciale: l’Amministrazione ha deciso, su suggerimento della referente Plastic Free, di dedicare il riconoscimento 2026 a Franco “Ciccio” Tarrini, simbolo della lotta all’inquinamento nei nostri mari e storico comandante della barca “spazzamare”, in servizio dal 2001 al 2017, che ha permesso di rimuovere tonnellate di rifiuti nei mesi estivi».