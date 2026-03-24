Attualità Celle Ligure

Celle Ligure, sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune e Plastic Free

Posted on Author Redazione Comment(0)

Sottoscritto il protocollo d’intesa annuale tra il Comune di Celle Ligure e l’associazione Plastic Free. La firma del sindaco Marco Beltrame è avvenuta alla presenza dell’assessore all’Ambiente Jacopo Abate e della referente Plastic Free Martina Di Adamo.

Un’alleanza strategica per un paese più pulito, sostenibile e consapevole: è questo lo spirito dell’intesa siglata tra il Comune di Celle Ligure e Plastic Free. L’obiettivo è promuovere azioni concrete di sensibilizzazione, riduzione della plastica monouso ed educazione ambientale, attraverso campagne di comunicazione, eventi pubblici, iniziative nelle scuole e collaborazioni con associazioni e cittadini, diffuse su tutto il territorio comunale.

«Sono convinto che Plastic Free sia un ottimo strumento per diffondere la cultura del rispetto delle buone pratiche ambientali, che ancora faticano a entrare nelle abitudini quotidiane. Insieme possiamo generare un impatto reale sull’ambiente urbano e sulla salute collettiva», afferma l’assessore Abate.

«Il protocollo che abbiamo sottoscritto è la testimonianza concreta di quanto possiamo realizzare quando istituzioni e cittadini lavorano in sinergia – aggiunge la referente Martina Di Adamo –. Per il 2026 sono previste diverse attività e percorsi educativi nelle scuole, il rinnovo delle giornate di pulizia ambientale, la proposta di ordinanze contro l’uso della plastica monouso, campagne contro il rilascio deliberato di palloncini e l’introduzione di pratiche virtuose nelle aree pubbliche e sulle spiagge cittadine».

Abate sottolinea infine un ulteriore momento significativo: «Oggi è stato anche un giorno particolarmente speciale: l’Amministrazione ha deciso, su suggerimento della referente Plastic Free, di dedicare il riconoscimento 2026 a Franco “Ciccio” Tarrini, simbolo della lotta all’inquinamento nei nostri mari e storico comandante della barca “spazzamare”, in servizio dal 2001 al 2017, che ha permesso di rimuovere tonnellate di rifiuti nei mesi estivi».

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Savona

TPL Linea Savona, le variazioni di orario al servizio autobus per i ponti primaverili

Posted on Author Redazione

In occasione dei prossimi ponti primaverili, Tpl Linea comunica le variazioni di orario previste. Per la giornata di giovedì 25 aprile l’orario dei bus di linea sarà identico rispetto ad una normale domenica, quindi di un giorno festivo. Per le giornate di lunedì 29 e martedì 30 aprile saranno in vigore gli orari non scolastici. […]
Attualità

Ponte di Genova, Renzo Piano: “Speriamo che sia amato”

Posted on Author Gianluca Firpo

Commosso ed emozionato, Renzo Piano, l’architetto che ha donato il progetto di Ponte Genova San Giorgio ha dichiarato: “C’è il cordoglio per quel che è successo, ma c’è anche dell’orgoglio perchè tutti insieme si è riusciti a fare qualcosa. Ora speriamo sia amato questo ponte. C’è stato molto entusiasmo. Non è stato un progetto sregolato, […]
Attualità Savona

TPL Linea, in vigore dall’1 al 6 aprile l’orario non scolastico

Posted on Author Redazione

TPL Linea avvisa che, in occasione della chiusura delle scuole per le vacanze di Pasqua, dal giorno giovedì 1 aprile al giorno martedì 6 aprile 2021 – compresi -, saranno in vigore gli orari non scolastici. Per le date indicate, quindi, modifiche al servizio di trasporto pubblico locale nel savonese, con un orario differenziato rispetto […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *