Attualità Genova

Regione Liguria rafforza le misure a tutela di consumatori e pendolari

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Regione Liguria rinnova il proprio impegno al fianco di consumatori e pendolari per far fronte ai lavori per la realizzazione del nodo ferroviario di Genova. Nella giornata di ieri, l’assessore ai Trasporti Marco Scajola ha convocato presso gli uffici regionali un tavolo di confronto con Rfi, Trenitalia, le associazioni dei consumatori e i comitati dei pendolari, con l’obiettivo di fare il punto sul piano dei cantieri e sugli interventi previsti fino alla fine della prossima estate. Al centro dell’incontro, in particolare, le misure volte a ridurre al minimo l’impatto dei lavori sull’utenza.

Come già avvenuto in vista dell’estate 2025, anche per quest’anno vengono confermate importanti agevolazioni: un incremento del 30% dei posti a tariffa economy e super economy sui treni Intercity, che passano da 70mila a 100mila, un indennizzo pari al 25% dell’abbonamento e un mese gratuito della carta Tutto treno per i viaggiatori sulla tratta Genova-Milano, durante i lavori sul ponte Po. Sul fronte dei collegamenti su gomma, saranno attivati sei autobus diretti tra Genova e Milano, due in più rispetto allo scorso anno, nelle principali fasce orarie di ingresso e uscita dal lavoro.

“Abbiamo voluto, ancora una volta, fare il punto della situazione e parlare a una voce unica con consumatori e pendolari– dichiara l’assessore regionale Scajola –. Dimostriamo l’impegno concreto della Regione Liguria nel garantire la massima attenzione e tutela ai cittadini che ogni giorno viaggiano in treno. In una fase complessa come quella dei cantieri, è fondamentale affiancare agli interventi infrastrutturali misure efficaci per ridurre i disagi e offrire soluzioni alternative credibili e accessibili. Le opere sono fondamentali per la crescita della Liguria, ma queste non devono essere sinonimo di disagi a prescindere. Abbiamo richiesto, congiuntamente, con consumatori e pendolari, a Rfi di predisporre quanto prima una comunicazione efficace e puntuale sui servizi, per garantire massima trasparenza nei confronti dei cittadini e dar loro modo di organizzarsi. Per quanto riguarda il ponte Po abbiamo mantenuto la struttura dell’anno scorso che ha funzionato, ottenendo inoltre due autobus aggiuntivi che andranno a implementare il sistema”.

“Accogliamo positivamente il rafforzamento dei servizi sostitutivi, in particolare l’introduzione di due autobus in più sulla tratta Genova-Milano – affermano Furio Truzzi, presidente di Assoutenti Liguria, Bruno Manganaro, presidente Federconsumatori Genova ed Enrico Pallavicini portavoce Genova-Milano–. Resta una criticità importante legata al nodo centrale tra Brignole e Voltri, dove sarà essenziale garantire una comunicazione chiara e tempestiva sugli orari e sulle modifiche al servizio, affinché i pendolari possano organizzare al meglio i propri spostamenti”.

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