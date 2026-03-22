Oggi e domani il voto sulla Riforma della Giustizia

Il 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia. Nonè previsto alcun quorum: l’esito sarà determinato dalla maggioranza dei voti validi, indipendentemente dalla percentuale di partecipanti.

Il quesito che gli elettori troveranno sulla scheda recita: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”

Votare Sì significa approvare la riforma e consentirne l’entrata in vigore definitiva. Votare No significa respingerla: il testo non entrerà mai in vigore e resterà valido l’assetto costituzionale precedente.

Per votare occorrono due documenti: un documento d’identità valido (carta d’identità, passaporto, patente o altro documento riconosciuto) e la tessera elettorale personale, rilasciata dal Comune di residenza. La tessera indica il seggio di competenza. Chi l’avesse smarrita, deteriorata o esaurita negli spazi disponibili può richiedere un duplicato all’ufficio elettorale del proprio Comune anche nei giorni immediatamente precedenti al voto. Senza tessera non si vota, nemmeno con il documento d’identità in mano.

In casi eccezionali sono ammesse anche le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia o dagli ordini professionali, purché munite di fotografia. In assenza assoluta di documenti, l’identificazione può avvenire per attestazione di un membro dell’ufficio elettorale che conosca personalmente l’elettore, o di un altro elettore del Comune “noto all’Ufficio”.

La scheda è valida se il segno è chiaro e inequivocabile. Viene annullata se reca segni su entrambe le opzioni, o se contiene scritte o altri segni che rendano impossibile ricostruire la volontà dell’elettore.

I seggi saranno aperti domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.