In Primo Piano Politica

Oggi e domani il voto sulla Riforma della Giustizia

Posted on Author Redazione Comment(0)

Il 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia. Nonè previsto alcun quorum: l’esito sarà determinato dalla maggioranza dei voti validi, indipendentemente dalla percentuale di partecipanti.

Il quesito che gli elettori troveranno sulla scheda recita: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”

Votare Sì significa approvare la riforma e consentirne l’entrata in vigore definitiva. Votare No significa respingerla: il testo non entrerà mai in vigore e resterà valido l’assetto costituzionale precedente.

Per votare occorrono due documenti: un documento d’identità valido (carta d’identità, passaporto, patente o altro documento riconosciuto) e la tessera elettorale personale, rilasciata dal Comune di residenza. La tessera indica il seggio di competenza. Chi l’avesse smarrita, deteriorata o esaurita negli spazi disponibili può richiedere un duplicato all’ufficio elettorale del proprio Comune anche nei giorni immediatamente precedenti al voto. Senza tessera non si vota, nemmeno con il documento d’identità in mano.

In casi eccezionali sono ammesse anche le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia o dagli ordini professionali, purché munite di fotografia. In assenza assoluta di documenti, l’identificazione può avvenire per attestazione di un membro dell’ufficio elettorale che conosca personalmente l’elettore, o di un altro elettore del Comune “noto all’Ufficio”.

La scheda è valida se il segno è chiaro e inequivocabile. Viene annullata se reca segni su entrambe le opzioni, o se contiene scritte o altri segni che rendano impossibile ricostruire la volontà dell’elettore.

I seggi saranno aperti domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità In Primo Piano Savona

Anno nuovo e puntualmente aumentano i pedaggi

Posted on Author Redazione

Aumentano i pedaggi sulle autostrade dal 1 gennaio. L’incremento medio sull’intera rete (calcolato sulla base dei veicoli-km che si prevede saranno percorsi nell’anno 2017) risulta pari allo 0,77%. Tale valore, sottolinea il Mit, rimane contenuto in rapporto agli investimenti attuati. Questi gli adeguamenti riconosciuti: Asti-Cuneo S.p.A. 0,00%; ATIVA S.p.A. 0,88%; Autostrade per l’Italia S.p.A. 0,64%; […]
Attualità Finale Ligure In Primo Piano Quiliano Varazze

Lotteria Italia, solo premi di consolazione per la Liguria

Posted on Author Redazione

Savona. La Lotteria Italia ha dispensato premi secondari per la nostra regione. solo tre famiglie della provincia di Savona hanno potuto contare vincita di terza fascia a fronte del “pieno” di denatro fatto dalla Campania dove è stato vinto il primo premio da 5 milioni. In Liguria sono stati venduti 196.080 biglietti di cui 40.000 solo […]
Politica

Coronavirus, Pd e Linea Condivisa: ” Rendere più selettiva la sospensione didattica concentrandosi sulle zone focolaio e non su tutto l’ambito regionale”

Posted on Author Redazione

In vista di un possibile prolungamento dell’ordinanza regionale Abbiamo chiesto alla Giunta, in previsione della possibile nuova ordinanza, di rendere più selettiva la sospensione didattica per alleviare il carico familiare, che sta diventando eccessivamente pesante, concentrandosi sulle zone focolaio e non su tutto l’ambito regionale“. “Siamo anche intervenuti sui Dpi, i Dispositivi di protezione individuale, […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *