Cronaca La Spezia e provincia

Guasto a treno sulla linea Genova-La Spezia: ritardi fino a 120 minuti

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Caos treni sulla linea Genova-La Spezia a causa di un guasto tra Levanto e Framura. Sul tratto i treni hanno accumulato fino a 2 ore di ritardo. Le Frecce, gli Intercity e i Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza. Il problema ha coinvolto anche il Frecciabianca 8619 Milano Centrale (13,10) Roma Termini (20,18). I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

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