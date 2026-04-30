Attualità Genova

Treni, da lunedì sulla linea Genova-Acqui Terme 4 nuovi treni a doppio piano

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Quattro nuovi treni elettrici a doppio piano sulla linea ferroviaria Genova – Acqui Terme. Ad annunciare la novità, che entrerà in servizio a partire da lunedì 4 maggio, l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola.
Il rinnovamento di materiale rotabile sarà possibile grazie ai lavori eseguiti da Rete ferroviaria Italiana (gruppo Fs) sul tracciato.

“L’upgrade del sistema di distanziamento dei treni realizzato da Rfi, su una linea strategica come la Genova – Acqui Terme, ci consentirà di proseguire nel costante rinnovamento, e conseguente messa in esercizio, della nostra flotta di treni regionali che, grazie a un investimento totale di 390 milioni di euro, è tra le più giovani d’Italia – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola – Si tratta di un lavoro atteso e richiesto da tempo da pendolari, studenti e lavoratori che, finalmente, potranno viaggiare in maniera più comoda e agevole. Parliamo, infatti, di convogli di ultima generazione in grado di fornire massima accessibilità e comfort di viaggio. Partiremo dall’inserimento di quattro corse giornaliere con l’obiettivo, condiviso con RfiI e Trenitalia, di implementarli via via dal prossimo autunno. Prosegue dunque il lavoro della Regione Liguria, in collaborazione con il gruppo Fs, per potenziare il proprio servizio regionale con lavori sulle infrastrutture, ma anche con una programmazione attenta, capillare e sempre improntata al miglioramento delle prestazioni a vantaggio e tutela di chi sceglie il treno come mezzo per muoversi”.

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