Impennata del prezzo dei carburanti in Liguria: il Codacons presenta un esposto alle Procure

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Il ruolo di Palazzo Tursi nella dotazione di infrastrutture d’avanguardia per Genova e il suo porto, il disegno strategico dell’amministrazione per lo sviluppo economico e occupazionale della città attraverso le politiche di marketing territoriale, il “modello Genova” anche come volano per far decollare il dialogo tra industria e logistica e attrarre imprenditori. Sono alcuni […]