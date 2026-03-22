Economia Genova

Impennata del prezzo dei carburanti in Liguria: il Codacons presenta un esposto alle Procure

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Il Codacons ha presentato un esposto alle Procure della Repubblica di Genova, La Spezia, Imperia e Savona in conseguenza all’aumento dei prezzi registrati dopo la guerra fatta partire da Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

L’atto formale permetterò ora di avviare in Liguria le indagini penali volte a verificare se sui prezzi al dettaglio di molteplici settori si stiano verificando eventuali speculazioni che sfruttano la situazione in Medio Oriente per aumentare artatamente i listini.

Nello specifico sono finite sotto osservazione gli aumenti registrati nei comparti dell’energia, dei carburanti, dei prodotti agricoli, degli alimentari e delle materie prime industriali.

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