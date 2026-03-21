Castellaro (IM), scossa di terremoto di magnitudo 2.5

Questa mattina, alle 11.07 ora, un terremoto di magnitudo 2.5 è stato registrato nella zona 3 km a nord-ovest di Castellaro. L’evento si è verificato con coordinate geografiche 43.8827°N, 7.8402°E e a una profondità di 9 km. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma non si segnalano danni a persone o cose.
Articoli correlati
Genova, 30 nuove telecamere per la sicurezza dei vicoli
Sono installate e attive 30 nuove telecamere collegate con la Centrale della Municipale genovese. Un intervento che rientra nell’ambito del capitolo Sicurezza del Piano Integrato Caruggi. Con le nuove installazioni, sono 185 le videocamere attive nella città vecchia con l’obiettivo di arrivare, nelle prossime settimane, a 200 con l’installazione di 16 telecamere anche nei giardini […]
Albenga, Carabinieri svolgono lunghi controlli in siti segnalati dai cittadini
Albenga. Questa notte, un articolato dispositivo di Carabinieri della locale Compagnia di Albenga, ha effettuato una lunga serie di mirati controlli di siti segnalati da alcun cittadini al Comandante della Stazione. Sono state ispezionate, in differenti fasce orarie, aree sensibili della città, come la zona di viale Pontelungo, i giardini “Paolo VI” alle spalle dell’Istituto “Trincheri”, […]
Stella, pochi bambini chiude la Scuola Primaria di San Martino
Stella. Alessandro Gozzi, dirigente dell’Istituto comprensivo scolastico di Sassello, attraverso una lettera recapitata alle famiglie dei bambini della scuola primaria di San Martino ha annunciato la chiusura dell’istituto e il suo accorpamento con quello di San Giovanni a causa della mancanza di bambini. L’edifico, tuttavia, non verrà dismesso ma messo a disposizione per attività e ritrovo […]