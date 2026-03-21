Castellaro (IM), scossa di terremoto di magnitudo 2.5

Questa mattina, alle 11.07 ora, un terremoto di magnitudo 2.5 è stato registrato nella zona 3 km a nord-ovest di Castellaro. L’evento si è verificato con coordinate geografiche 43.8827°N, 7.8402°E e a una profondità di 9 km. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma non si segnalano danni a persone o cose.

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