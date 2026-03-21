Cultura e Spettacoli Genova

Genova, tutto pronto per il Campionato Mondiale del Pesto a Palazzo Ducale

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Tutto pronto a Palazzo Ducale per la Finale del campionato del mondo di pesto con 100 partecipanti provenienti da tutto il mondo.

I 100 partecipanti sono al 66% uomini e al 34% donne, con un età media di 54 anni. La concorrente più anziana è una veterana del Campionato, ha 92 anni e si chiamaMaria Carbone, residente a Davagna, in alta Val Bisagno. La più giovane è alla prima esperienza, ha 22 anni e si chiama Gaia Amantini: ogni giorno fa la pendolare per lavoro tra Né e il centro storico di Genova, dove gestisce un negozio di prodotti tipici con la famiglia.

Sono 22 i partecipanti dall’estero: provengono da paesi come Gambia, Malta, Canada, SudAfrica e America. Il concorrente che arriva da più lontano ha viaggiato dalle Hawaii, 12.600 km da Genova, ha 72 anni e si chiama Craig Stanley Wales. Ama così tanto Genova e la sua cucina da aver scritto un libro sul pesto verde genovese.

La giuria è formata da 30 chef gastronomi opinion leader e giornalisti provenienti da tutta Italia, selezionati per esperienza, competenza e attivismo nel mondo del food

A guidare l’evento saranno Roberto Panizza, Direttore del Campionato, e Giuseppe “Peppone” Calabrese celebre ristoratore e conduttore televisivo dei programmi di RAI1 “Linea Verde”

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