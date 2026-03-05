Genova, scappa dalla Polizia e viene investito: grave marocchino

Resta ricoverato in gravi condizioni il giovane investito da un autocarro nel quartiere genovese di Voltri. Secondo la ricostruzione, il ragazzo di 20 anni, di origini marocchine, senza documenti stava scappando dalla Polizia. Sul posto è intervenuto il 118 che lo ha trasportato il gravi condizioni in ospedale.
Articoli correlati
Genova, derubata un’anziana di 6.000 euro con la truffa del parente malato
Un’anziana residente nel quartiere genovese di Cornigliano è stata raggirata e derubata di 6 mila euro con la truffa del parente malato o in difficoltà che ha bisogno di soldi. I delinquenti si sono spacciati per la nipote che era finita in ospedale e aveva bisogno di soldi per le cure, inducendo così l’anziana a […]
Genova, campeggiatore ferito da un colpo di pistola al Peralto: indagini in corso
Giallo al Peralto di Genova dove un campeggiatore accampato in tenda in un bosco è stato ferito la notte scorsa ad una mano da un colpo di pistola sparato da un aggressore che è fuggito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno aiutato la vittima e gli agenti della Polizia per le indagini […]
Savona, fermato pregiudicato per detenzione e spaccio di stupefacenti
La Polizia di Stato durante uno dei servizi di prevenzione e controllo del territorio messi in campo nello scorso fine settimana a Savona, in piazza del Popolo, meta pressoché quotidiana dell’attività di prevenzione delle Volanti. In manette, nel pomeriggio dello scorso sabato 7 gennaio, è finito un uomo già noto alle Forze dell’Ordine per reati legati […]