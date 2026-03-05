Genova, detenuto si rifiuta di rientrare in cella e avvia una protesta durata oltre 5 ore

Un detenuto italiano, considerato pericoloso, assegnato al carcere di Genova per cure sanitarie, si è rifiutato di rientrare in cella dando avvio a una protesta durata oltre cinque ore. Il gesto ha innescato una reazione all’interno del reparto di alta sicurezza, con i detenuti che hanno iniziato a sbattere gavette e a lanciare oggetti contro gli agenti.
