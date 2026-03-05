Genova, detenuto si rifiuta di rientrare in cella e avvia una protesta durata oltre 5 ore

Posted on

E’ morto il noto avvocato Alfredo Biondi. Aveva 91 anni. Nato a Pisa il 29 giugno 1928 è stato un parlamentare di lungo corso (dal 1968 al 1972, e poi ininterrottamente dal 1979 al 2008); è stato Ministro per le politiche comunitarie (1982-1983), Ministro per l’ecologia (1983-1985) e Ministro di grazia e giustizia (1994-1995), ricoprendo anche la carica di vicepresidente dell’assemblea di Montecitorio. Fu segretario del Partito Liberale […]