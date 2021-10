Genova, arrestato 49enne per stalker nei confronti della ex

Licenziata a causa delle aggressioni dell’ex compagno davanti il luogo di lavoro. L’uomo, italiani di 49 anni, è stato arrestato dalla polizia. Le botte e le vessazioni psicologiche andavano avanti da otto anni, subito dopo l’inizio della relazione. La vittima, madre di due figli, aveva subito senza mai denunciarlo fino a dieci giorni fa quando si è presentata in commissariato. Agli agenti ha raccontato di avere avuto una storia coniugale difficile. Otto anni fa aveva incontrato un altro uomo e da lì era iniziato il suo incubo.

Dopo qualche tempo, infatti, l’uomo inizia a diventare geloso, la accusa senza motivo e da lì iniziano gli insulti e le botte.

E inizia ad assumere con regolarità alcolici e psicofarmaci che gli fanno perdere ogni freno inibitorio e le aggressioni continuano. Un anno fa la donna decide di lasciarlo ma lui non smette con le aggressioni. Arriva a presentarsi anche dove lei lavora e la aggredisce più di una volta tanto che il titolare decide di licenziarla per non avere problemi. Dopo avere perso il lavoro decide di denunciare tutto. Scattano così il codice rosso e le manette per il suo ex. (ANSA)