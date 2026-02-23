Oltre 200 candidati a Chiavari per il Recruiting Day “Lavoriamo il turismo”

Si è conclusa con numeri che superano le già positive premesse della scorsa edizione la tappa 2026 di “LavoriAMO il Turismo”, l’iniziativa promossa dal Centro per l’Impiego del Tigullio per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel comparto turistico-ricettivo. L’evento, ospitato presso l’Auditorium San Francesco, messo a disposizione dal Comune di Chiavari, ha registrato la partecipazione di oltre 200 candidati, che hanno sostenuto colloqui diretti con alcune tra le più prestigiose strutture ricettive del territorio.

“Un risultato che conferma la centralità del settore turistico per l’economia del Tigullio e l’importanza di programmare con anticipo l’inserimento del personale in vista della stagione estiva – commentano il vicepresidente regionale con delega alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro e l’assessore al Turismo Luca Lombardi –. Iniziative come questa si confermano strumenti strategici per arrivare preparati ai mesi di maggiore affluenza. Il comparto turistico-ricettivo deve poter garantire standard elevati di qualità attraverso l’individuazione tempestiva di personale qualificato e motivato. Questo Recruiting Day, che ha visto una bella sinergia istituzionale con il Comune, rappresenta un ponte concreto tra imprese e cittadini in cerca di opportunità, un investimento che produce benefici non solo per i singoli lavoratori e per le aziende coinvolte, ma per lo sviluppo economico dell’intero territorio”.

L’iniziativa rientra nel percorso di valorizzazione dei servizi offerti dai Centri per l’Impiego, sempre più orientati a creare occasioni di incontro reale e mirato tra le esigenze delle imprese e le competenze dei candidati, rafforzando il sistema occupazionale locale in uno dei comparti chiave dell’economia ligure.

