Genova, 74 enne ritrovato morto in casa

Il corpo senza vita di un anziano di 74 anni è stato ritrovato nel suo alloggio di Via Tolemaide. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco allertati dai parenti e vicini dell’uomo che da giorni non avevano più sue notizie. Sul posto sono giunte l’automedica Golf 3 per la constatazione di decesso e la Polizia di Stato per i rilievi.

