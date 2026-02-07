Cronaca Genova In Primo Piano

Genova, 74 enne ritrovato morto in casa

Il corpo senza vita di un anziano di 74 anni è stato ritrovato nel suo alloggio di Via Tolemaide. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco allertati dai parenti e vicini dell’uomo che da giorni non avevano più sue notizie. Sul posto sono giunte l’automedica Golf 3 per la constatazione di decesso e la Polizia di Stato per i rilievi.

