Savona, torna il tradizionale percorso dei mezzi portuali per il corteo del 1° maggio

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“Gli ennesimi disastri causati dal maltempo in Val Bormida ripropongono, ancora una volta, una domanda chiara: cosa è stato fatto in questi 11 mesi dopo l’alluvione dello scorso ottobre? Gli amministratori locali e regionali hanno il dovere di dire ai cittadini e alle imprese quali azioni sono state messe in campo. Non è più accettabile […]