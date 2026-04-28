Savona, torna il tradizionale percorso dei mezzi portuali per il corteo del 1° maggio

Sarà nuovamente celebrato nella sua forma tradizionale il corteo del 1° Maggio a Savona. Il Consiglio dei Delegati della CULP, annuncia il ripristino dello storico percorso dei mezzi meccanici del porto, elemento simbolico della manifestazione dei lavoratori savonesi.
“Attraverso la collaborazione riscontrata e il particolare interessamento delle autorità locali — dal sindaco al questore, fino alla Motorizzazione civile e alla rappresentanza della CULP — è stata individuata una soluzione condivisa”, spiegano dal Consiglio dei Delegati della CULP.
La decisione consente, dopo un anno di transizione, il ritorno al percorso originario del corteo con la presenza dei mezzi meccanici del porto.