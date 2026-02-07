Genova Sport

Calcio, al “Ferraris” il Napoli chiede strada al Genoa nell’inseguimento all’Inter

L’immeritata sconfitta dell'”Olimpico” contro la Lazio non ha avuto grosse ripercussioni sulla classifica del Genoa che resta con un rassicurante +6 sulla zona retrocessione dove si trovano Verona, Pisa e Fiorentina ma ha rappresentato un’occasione persa per incrementare il vantaggio sulla zona rossa. Il calendario adesso si fa in salita perchè al “Ferraris” alle 18 arriva un Napoli rilanciato dalla vittoria contro la Fiorentina e assolutamente intenzionato a proseguire l’inseguimento all’Inter capolista. Proprio il successo contro i viola ha riscattato la sconfitta di Torino in casa della Juventus. Nel Genoa sarà assente Baldanzi per infortunio e Siegrist. Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Neres, Politano compongono la lista degli indisponibili in casa azzurra.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

I PRECEDENTI

Vittorie Genoa: 18 (ultima nel febbraio 2021, 2-1)

Pareggi:            21

Vittorie Napoli: 21 (ultima nel dicembre 2024, 1-2)

