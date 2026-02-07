Savona, 21enne aggredito a colpi di bottiglia da un gruppo di ragazzi

Un gruppo di giovani ha inseguito e aggredito un 21enne a colpi di bottiglia nella zona del Mercato Comunale. Sul posto immediato l’intervento del l’automedica del 118 e di un’ambulanza della Croce Bianca che ha trasportato il giovane in codice giallo al San Paolo. Sul posto anche la Polizia, la Municipale e i Carabinieri per la ricostruzione del fatto.
Articoli correlati
Albenga, pusher arrestato dalla polizia locale, aveva 18 dosi di eroina
Questa mattina il processo per direttissima Questa mattina alle ore 11,00 si terrà l’udienza con rito direttissimo e per la convalida dell’arresto effettuato ieri pomeriggio dalla Polizia Locale di Albenga. Durante un servizio di monitoraggio e controllo del territorio gli agenti hanno notato un uomo che, con fare sospetto si aggirava tra le vie cittadine. […]
Ceriale, stufa a pellet provoca un incendio intossicata una persona
Intervento dei vigili del fuoco a Peagna sulle alture di Ceriale per un incendio scaturito dal mal funzionamento di una stufa a pellet. L’intervento dei pompieri ha limitato i danni, i soccorsi medici hanno trasportato una persona intossicata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Sanremo, fuga di gas nella notte: sfollati 3 edifici
Intervento dei vigili del fuoco a Sanremo per una fuga di gas in piena notte. Sfollati tre edifici che compongono un complesso residenziale. Individuato il guasto è stata interrotta la fornitura di gas, nel corso della giornata di oggi interverranno i tecnici per il ripristino. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts