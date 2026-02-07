Savona, 21enne aggredito a colpi di bottiglia da un gruppo di ragazzi

Un gruppo di giovani ha inseguito e aggredito un 21enne a colpi di bottiglia nella zona del Mercato Comunale. Sul posto immediato l’intervento del l’automedica del 118 e di un’ambulanza della Croce Bianca che ha trasportato il giovane in codice giallo al San Paolo. Sul posto anche la Polizia, la Municipale e i Carabinieri per la ricostruzione del fatto.

Informazioni sull'autore del post