Presentato il Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Liguria “RaFFLIGURIA 2025”

Il 26 gennaio si è svolta la presentazione di Regione Liguria del “Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Liguria – RaFFLIGURIA 2025.

Il report rappresenta una fotografia accurata dello stato di gestione del patrimonio forestale della Regione e diventa un importante strumento di analisi e indirizzo per la programmazione e la valutazione delle attività di sviluppo e gestione del territorio. Proprio la programmazione rappresenta uno dei compiti fondamentali affidati alla Regione perchè permette di assicurare il corretto e adeguato sviluppo territoriale in questo ambito, in particolare in una regione come la Liguria in cui le foreste crescono ad un ritmo di circa 2000 ettari l’anno con circa il 74% di superficie boscata.

E’ possibile consultare il Rapporto sul sito AgriliguriaNet.

La Provincia di Savona ha partecipato al report contribuendo con due articoli di approfondimento relativi alla Riserva Naturale Regione dell’Adelasia. La Riserva è istituita con la Legge Regionale n. 65 del 2009 che ne ha affidato la gestione alla Provincia di Savona. Si estende su un territorio pari a 1273 ettari ed è localizzata all’interno del Comune di Cairo Montenotte, al confine con il territorio del Comune di Savona.

Nel 2020, proprio in qualità di proprietario e gestore della Riserva, la Provincia ha partecipato, con la sottoscrizione all’Associazione “In Vouderm”, al Bando Ministeriale di Selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree silvo-pastorale, nell’ambito del quale sono state attivate attività di divulgazione e informazione rivolta al Territorio.

Inoltre nel 2023 la Riserva si è dotata di un Piano di Gestione Integrato della Riserva e della ZSC “Rocca dell’Adelasia” per conciliare le esigenze di tutela del patrimonio ambientale e della fauna selvatica e la promozione del “bosco” quale risorsa importante per le Comunità.

Nel 2025 è stato attivato il Sentiero Didattico “I segreti del bosco”, con la realizzazione di un’aula e un sentiero didattico nati per accompagnare utili per conoscere i segreti del bosco e accompagnare grandi e piccoli nell’osservzione dell’avifauna e alla conoscenza del territorio.