Oggi è il “World Nutella Day”, istituito il 5 febbraio 2007, da Sara Rosso, blogger americana e fan di Nutella. Da quella data i fan hanno iniziato a celebrare l celebre crema di cioccolato con le nocciole condividendo immagini, idee, ispirazioni e ricette sui social media. Il marchio fu ideato nel 1964 dalla Ferrero di Alba ed è la crema spalmabile più venduta al mondo, con una produzione di 365.000 tonnellate l’anno.
