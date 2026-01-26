Arenzano Politica

Frana di Arenzano, Rixi: “Attivata la procedura per le agevolazioni temporanee per gli automobilisti”

Posted on Author Redazione Comment(0)

“Come già avvenuto per il crollo del ponte di Albiano Magra, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è attivato immediatamente, d’intesa con Anas e con i concessionari per mettere in campo tutte le procedure necessarie ad arrivare in tempi brevissimi ad agevolazioni temporanee, inclusa la gratuità del pedaggio autostradale sulle tratte interessate, a partire dal tratto A10 in corrispondenza del blocco dell’Aurelia all’altezza di Arenzano, al fine di mitigare i disagi alla viabilità e ai cittadini. L’emergenza va gestita con rapidità e concretezza, ed è ciò che il Governo sta facendo, senza propaganda e senza scaricare responsabilità”. Lo ha affermato il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi.

Rixi aggiunge: “Allo stesso tempo, però, è indispensabile affrontare il tema strutturale: non si può continuare a parlare di fragilità del territorio e poi ostacolare sistematicamente i progetti di messa in sicurezza e di adeguamento infrastrutturale predisposti da Anas sulle opere di contenimento. Da tempo esistono interventi progettati proprio per ridurre il rischio su tratti simili, notoriamente critici, a quello dell’Aurelia tra Arenzano e Genova, ma questi progetti sono bloccati dalle stesse amministrazioni di sinistra che oggi gridano all’emergenza. Speriamo che finalmente il Partito Democratico e i sindaci del territorio si convincano della bontà di queste opere, perché senza prevenzione e senza cantieri autorizzati eventi come quello di ieri continueranno a ripetersi. Ora serve responsabilità da parte di tutti, meno ideologia e più infrastrutture per la sicurezza dei cittadini”.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cairo Montenotte Politica

Ospedale di Cairo, il Pd: “Quello che si vuole far passare per una svolta è un declassamento”

Posted on Author Redazione

Assemblea pubblica organizzata dal Gruppo consiliare del Partito Democratico Articolo Uno in Regione sul Futuro dell’ospedale di Cairo. Presso la SOMS di Cairo Montenotte, in via Fratelli Francia 12, erano presenti, oltre ai consiglieri del Gruppo Pd in Regione, anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e amministratori pubblici. “Quello che il […]
Politica

Lunedì sciopero nazionale di 4 ore dei lavoratori di Autostrade

Posted on Author Redazione

Sciopero nazionale di 4 ore di autostrade il prossimo 22 febbraio. Lo comunicano il segretario generale aggiunto della Fit Cisl Liguria Raffaele Lupia e il coordinatore regionale di Autostrade Giuseppe Sgotti. “E’ imputabile esclusivamente all’Azienda, che per dirette responsabilità non ha voluto trovare una mediazione accettabile, nonostante gli sforzi e l’impegno messo in campo dalle […]
Albenga Politica

Teknoservice ad Albenga, Eraldo Ciangherotti: "Un gran bel pasticcio

Posted on Author Redazione

Albenga. “A trattare la cosa pubblica con la stessa premura con cui tutelo il mio portafogli quando spendo soldi in cambio di un servizio, con il mio voto alla mozione della Lega Nord avrei immediatamente liquidato ed interrotto il rapporto con Teknoservice, prima del termine dell’appalto, per affidare la raccolta rifiuti di Albenga ad altra nuova […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *