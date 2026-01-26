Loano, grande successo per la giornata inaugurale del Carnevaloa

Si è conclusa con grande successo la giornata di apertura del CarnevaLöa 2026, che ieri ha trasformato Loano in una vivace esplosione di colori, musica e tradizione. L’evento inaugurale ha visto una partecipazione numerosa e sentita da parte di cittadini, turisti, appassionati e maschere provenienti da tutta Italia, confermando ancora una volta il CarnevaLöa come uno degli appuntamenti più attesi e identitari del panorama carnevalesco ligure.

La mattinata inaugurale si è aperta con i saluti istituzionali, che hanno sottolineato il valore culturale, sociale e turistico del CarnevaLöa per la città e per il territorio. Sono intervenuti per un saluto l’Assessore regionale Paolo Ripamonti, il Consigliere provinciale Demis Aghittino, il Vicesindaco del Comune di Loano Gianluigi Bocchio, che hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall’A.P.S. Vecchia Loano e per la capacità della manifestazione di coinvolgere pubblico, volontari e maschere provenienti da tutta Italia. Un sentito ringraziamento va inoltre agli stessi rappresentanti istituzionali intervenuti e agli assessori del Comune di Loano Enrica Rocca, Manuela Zunino e Giovanni Battista Cepollina, per la costante vicinanza e il supporto all’organizzazione del CarnevaLöa.

Nel corso della prima parte della giornata si è svolta la conferenza stampa ufficiale di presentazione del CarnevaLöa 2026, durante la quale il Presidente dell’A.P.S. Vecchia Loano Agostino Delfino, coadiuvato dal vicepresidente Stefano Cecchini e da Mattia Righello – Ufficio Stampa e moderatore dell’evento –, ha illustrato il programma delle manifestazioni carnevalesche e presentato gli 11 carri allegorici che sfileranno nelle due giornate clou di sabato 15 e sabato 22 febbraio. I carri protagonisti dell’edizione 2026 saranno:

Gruppo I Fiöi de Bardenèi (Bardineto) con il carro: “Bardi Minecraft” – Gruppo Rusca Bacan (Toirano) con il carro: “Donkey Kong” – Gruppo Borghetto Santo Spirito con il carro: “Sister Act” – Gruppo I randagi della Valmaremola con il carro: “Darwin, ritorno alle origini” – Gruppo Prigliani con il carro: “Cinderella” – Gruppo Roba da Matti Via Dante con il carro: “Jurassic Park” – Gruppo Nuovo borgo di dentro con il carro: “Mary Poppins” – Gruppo Meceti, con il carro: “C’era una volta l’Africa” – Matétti Burdelûzi con il carro: “Matetti nello spazio” – Gruppo GAZZI superiori NO STOP con il carro: “Oceania” – Carro fuori gara: REGIONE LIGURIA, con il carro dedicato ai “Liguri famosi nel mondo”

A seguire, si è tenuta una chiacchierata dedicata al carnevale, a cura dello storico Michele D’Andrea, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra storia, tradizione e significato culturale delle maschere, offrendo un momento di approfondimento e condivisione molto apprezzato dai presenti.

La mattinata si è conclusa con il pranzo conviviale insieme alle Maschere Italiane, occasione di incontro e scambio tra le diverse realtà carnevalesche giunte a Loano per partecipare all’apertura ufficiale del carnevale.

Il pomeriggio ha preso il via alle ore 15.00 in Piazza Italia con uno dei momenti più simbolici della manifestazione: la consegna delle chiavi della Città dalle mani del Sindaco di Loano Luca Lettieri al Beciancin, maschera ufficiale del CarnevaLöa, segno dell’inizio ufficiale del periodo carnevalesco.

Da qui è partita la grande sfilata per le vie cittadine e il lungomare loanese, che ha visto la partecipazione degli “Sbandieratori di Alba”, della Marching Band “Equipage Ambassador Dixie Street Parade” oltre a 250 singole maschere, tra gruppi e delegazioni provenienti da tutta Italia: La Dama del Settecento (Loano), Cicciolin (Savona), O’livia Lattina con le Olivette (Arnasco), Via col vento (Savona), Scià di Canneti (Ceriale), la Principessa Perseghina e U Cillu (Borghetto), Gruppo Colombine e le maschere tradizionali, Colombina, Dama veneziana, il Principe medievale, Re Dorian, La Dama nera, Lara Dama di corte, Cantastorie (Alassio), Gruppo Gurgulese, Burguleze e I Gunbajou (Savona), Gruppo GAV, Re Baxeico, Meneghin Utreggia, Munin ai Pescea, Damigelle (Varazze / Celle Ligure), Leinì (Torino), Stato Maggiore Napoleonico (Santhià), Gruppo Folk Fondazione Ferrero (Alba), Gruppo Carnevale Antiliese Brusca (Cuneo), Barbapero Magna Danda Poirino (Torino), Gruppo storico Sestriese (Sestri), Corte della Seiu Reggin, Gruppo Capitan Spaventa e la compagnia dei comici genovesi (Genova), Pierre Perreduet I° Challant, Marguerite Chevron Villa (Aosta), Gruppo Re Biscottino, Regina Cunetta, Corte (Novara), Gruppo Ciciaron e Ciciaretta con il seguito (Crocerosso), Pulcinella, Zeza, Napoli, Ciro Giorgio, Re Pereroncino, Gruppo Latinta Gobba Dorata, La tinta gobba dorata, il Lido, La Mandela Giulia Relli, Conte Amedeo Dal Pozzo (Borriana), Gruppo Folk I Brighella, Scapino e Arlecchino (Bergamo), Gruppo Famiglia Albejsa (Alba), Gruppo Storico Piemonte 1798, La Libertà, il Rappresentante della Nazione, le Cittadine (Torino), Gruppo Gianduia e Giacometta (Torino), Papà del Gnocco (Verona) e i gruppi Equador e Bolivia, Costa Serra e Nuova Esperanza.

La parata si è conclusa in Piazza Rocca, dove si è svolta la presentazione ufficiale di tutte le maschere, i ringraziamenti e la consegna del gagliardetto celebrativo dei 35 anni dell’A.P.S. Vecchia Loano, un momento particolarmente emozionante che ha voluto rendere omaggio alla lunga storia associativa e all’impegno dei volontari che, da oltre tre decenni, rendono possibile il CarnevaLöa.

A margine della giornata inaugurale, il Presidente dell’A.P.S. Vecchia Loano Agostino Delfino, anche in qualità di Consigliere nazionale del Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al Centro stesso e a tutte le maschere intervenute da ogni parte d’Italia: «La presenza così numerosa delle maschere italiane è per noi motivo di grande orgoglio. Molte di loro tornano a Loano anno dopo anno, segno di un legame autentico che va oltre l’evento e che testimonia il valore umano, culturale e identitario del CarnevaLöa. Il Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane rappresenta una rete fondamentale per la tutela e la valorizzazione delle nostre tradizioni, e il suo supporto è per noi prezioso e costante». Delfino ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a tutto il Direttivo e a tutti i soci dell’A.P.S. Vecchia Loano, sottolineando «il grande impegno, la passione e la dedizione che hanno reso possibile il successo di questo primo importante appuntamento del CarnevaLöa 2026».

La prima giornata si chiude dunque con grande soddisfazione e partecipazione, segnando l’inizio ufficiale del CarnevaLöa 2026, che proseguirà nelle prossime settimane con eventi, sfilate e appuntamenti fino alle grandi parate dei carri allegorici del 15 e 22 febbraio.

Il CarnevaLöa è organizzato dall’Associazione Vecchia Loano con il contributo dell’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano, con la collaborazione di: Consulta Ligure, Centro di Coordinamento Maschere Italiane e Regione Liguria. Sponsorizzato da: Conad Loano, European Decor Edil, Cometal, La Cascina Pesto e Specialità e supportato dai media partner Kaos, l’origine delle Idee, Mway Communication & Events e IVG. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali dell’Associazione: www.vecchialoano.it, Facebook: Vecchia Loano – CarnevaLöa ed eventi e Instagram: CarnevaLöa.