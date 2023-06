Madrid, il sindaco di Genova, Bucci, incontra 70 imprese spagnole. “grandi opportunità di sviluppo”

Un incontro con circa 70 imprese del territorio si è svolto questa mattina nella sede della Camera di Commercio e Industria italiana a Madrid. Accolto dall’ambasciatore italiano a Madrid Giuseppe Buccino Grimaldi e dal presidente dell’ente camerale Marco Pizzi, accompagnato dall’ambasciatore di Genova nel mondo Aldo Olcese Santonja, il sindaco di Genova Marco Bucci ha illustrato gli obiettivi di sviluppo della città, evidenziando la forte propensione all’internazionalizzazione di Genova, storicamente protesa sul mare per scambi commerciali nel Mediterraneo.

“La missione di questi giorni fa parte dell’obiettivo di internazionalizzazione, ma è anche motivato del forte legame storico con la Spagna – ha detto il sindaco Bucci – Lo sviluppo di Genova punta in tre direzioni: logistico portuale, alta tecnologia, turismo di medio e alta fascia. Genova è lo sbocco finale del corridoio Reno Alpi, dove viaggia il 55% delle merci, e stiamo facendo investimenti importanti sulle infrastrutture a partire dal Terzo Valico. Inoltre, puntiamo sulla promozione di Genova per i grandi eventi sportivi di richiamo, a partire da The Ocean Race Genova The Grand Finale, l’Everest per la vela, e puntiamo a candidarci a grandi eventi sportivi da cui ci aspettiamo un ritorno economico stimabile, come nelle precedenti edizioni, in rapporto 1 a 3 o 1 a 4 tra investimento e ritorno sia diretto che indiretto, con 1,2 miliardi di contatti”.

Proprio oggi in Camera di Commercio è stato esposto il trofeo di The Ocean Race.

Il sindaco Bucci ha poi aggiunto: “L’acqua sta diventando una risorsa importante. Il ciclo dell’acqua inizia dal mare e per una città di mare come la nostra è fondamentale studiare come chiudere il ciclo dell’acqua con dissalatori, e con soluzioni ambientalmente sostenibili che possano portare l’acqua, magari a scopi agricoli, nelle zone dove il mare non c’è, come la Pianura Padana. Qui a Madrid ci sono molte aziende che lavorano a soluzioni di dissalatori anche per il recupero del sale”.

La presentazione tecnica nel dettaglio delle opportunità e dei possibili ambiti di collaborazione è stata affidata al consigliere delegato ai Nuovi investimenti aziendali Davide Falteri. “Genova è storicamente un crocevia di traffici marittimi, ma abbiamo in atto investimenti in tema di infrastrutture fisiche e digitali che candidano la città ad essere un hub di dati, oggi strategico per la logistica predittiva che rappresenta il futuro. Ci sono molte opportunità di scambio con la Spagna in tema di digitalizzazione della filiera logistica e di interoperabilità e sono già forti gli scambi commerciali tra Spagna e Italia specialmente nel settore ortofrutticolo. Abbiamo un centro logistico agro alimentare che può diventare la base di un’agenzia di promozione di scambi nella filiera logistica”.

