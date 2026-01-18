Genova Sport

Calcio, altro match salvezza per il Genoa atteso dal Parma

Il Genoa è tornato a far punti e gioco. Dopo il bruttissimo pareggio contro il Pisa, la vittoria buttata a Milano e la vittoria travolgente contro il Cagliari, la squadra rossoblu si è allontanata sensibilmente dalla zona retrocessione con una margine che adesso è di 5 punti sulla terz’ultima. Per la squadra di De Rossi il prossimo avversario è il Parma al “Tardini” in un altro match salvezza che vale oro per il futuro della stagione. Gli emiliani in casa faticano moltissimo come dimostrano i soli 9 punti raccolti, poche le reti segnate: solo 14 ma nelle ultime 4 giornate hanno ottenuto ben 7 punti e sono reduci dalla vittoria esterna di Parma e dal pareggio di Napoli. Il Genoa continua a subire troppi goal: già 29, il successo contro il Cagliari ha dato fiducia ed entusiasmo ma è necessario non fermarsi.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo

I PRECEDENTI

Vittorie Parma: 11 (ultima nel febbraio 2023, 2-0)

Pareggi           :  10

Vittorie Genoa :  4 (ultima nel novembre 2024, 0-1)

