Genova, rinnovato il Consiglio della Camera di Commercio

Il governatore della Liguria Marco Bucci ha firmato il decreto della nuova composizione del nuovo Consiglio della Camera di Commercio di Genova. L’organo di governo dell’ente camerale sarà composto da 22 membri, designati dalle associazioni di categoria in rappresentanza dei principali comparti economici del territorio. Il nuovo Consiglio si insedierà nelle prossime settimane e sarà chiamato, entro il mese di febbraio, a eleggere il presidente.

Il nuovo Consiglio combina continuità e rinnovamento: numerosi consiglieri sono stati confermati, ma circa il 40 per cento dei componenti è di nuova nomina. Un ricambio che punta a garantire equilibrio tra esperienza e nuove competenze.

Nel dettaglio, per l’agricoltura è stato indicato Paolo Corsiglia. Il settore artigiano vede la presenza di Giulio Musso, Felice Negri, Matteo Moretti e Paola Noli. Per l’industria entra Fabrizio Ferrari, chiamato a sostituire Giovanni Mondini, mentre la piccola impresa sarà rappresentata da Franco Aprile.

Commercio e piccola impresa esprimono Paolo Barbieri, Maria Ornella Caramella, Massimiliano Spigno e Ilaria Natoli. Mattia Rossi rappresenterà il mondo cooperativo. Per il turismo sono stati nominati Aldo Werdin e Massimiliano Minetti.

I comparti dei trasporti e delle spedizioni saranno rappresentati da Stefano Messina e Andrea Giachero. Rosalia Spagnarisi è stata designata per assicurazioni e credito. Per i servizi alle imprese entrano Luigi Attanasio e Gianluca Croce.

Completano la composizione del Consiglio Barbara Banchero, Roberto Gennai e Giuseppe Gulli per i sindacati, Emanuele Guastavino per i consumatori e Maurizio Michelini in rappresentanza degli ordini professionali.

Informazioni sull'autore del post