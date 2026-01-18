Economia Genova

Genova, rinnovato il Consiglio della Camera di Commercio

Posted on Author Redazione Comment(0)

Il governatore della Liguria Marco Bucci ha firmato il decreto della nuova composizione del nuovo Consiglio della Camera di Commercio di Genova. L’organo di governo dell’ente camerale sarà composto da 22 membri, designati dalle associazioni di categoria in rappresentanza dei principali comparti economici del territorio. Il nuovo Consiglio si insedierà nelle prossime settimane e sarà chiamato, entro il mese di febbraio, a eleggere il presidente.

Il nuovo Consiglio combina continuità e rinnovamento: numerosi consiglieri sono stati confermati, ma circa il 40 per cento dei componenti è di nuova nomina. Un ricambio che punta a garantire equilibrio tra esperienza e nuove competenze.

Nel dettaglio, per l’agricoltura è stato indicato Paolo Corsiglia. Il settore artigiano vede la presenza di Giulio Musso, Felice Negri, Matteo Moretti e Paola Noli. Per l’industria entra Fabrizio Ferrari, chiamato a sostituire Giovanni Mondini, mentre la piccola impresa sarà rappresentata da Franco Aprile.

Commercio e piccola impresa esprimono Paolo Barbieri, Maria Ornella Caramella, Massimiliano Spigno e Ilaria Natoli. Mattia Rossi rappresenterà il mondo cooperativo. Per il turismo sono stati nominati Aldo Werdin e Massimiliano Minetti.
I comparti dei trasporti e delle spedizioni saranno rappresentati da Stefano Messina e Andrea Giachero. Rosalia Spagnarisi è stata designata per assicurazioni e credito. Per i servizi alle imprese entrano Luigi Attanasio e Gianluca Croce.

Completano la composizione del Consiglio Barbara Banchero, Roberto Gennai e Giuseppe Gulli per i sindacati, Emanuele Guastavino per i consumatori e Maurizio Michelini in rappresentanza degli ordini professionali.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cultura e Spettacoli Genova

L’Università di Genova apre la sua Digital Library con DoGe – percorsi digitali

Posted on Author Redazione

DoGe è una Digital Library ideata per archiviare, conservare e rendere fruibile in formato digitale il prestigioso patrimonio librario e documentale conservato dalle biblioteche e dalle altre strutture dell’Università di Genova. Rappresenta, inoltre, un supporto alla ricerca storico bibliografica e alla didattica per tutte le discipline. A disposizione di tutta la comunità universitaria e della cittadinanza, DoGe è un archivio […]
Cronaca Genova

GENOVA, hacker all’attacco al sito di Synlab: disagi agli utenti

Posted on Author Redazione

“Synlab si scusa per i disagi che stanno derivando e non è in grado attualmente di stabilire quando l’operatività completa potrà essere ripristinata”. Con questo messaggio comparso sui social Synlab denuncia un attacco hacker di cui è vittima da ieri. Le attività del gruppo sanitario privato avvengono via telefono. Synlab a Genova controlla 12 ambulatori […]
Economia Genova

Regione Liguria, al via il nuovo fondo regionale da 1,5 milioni di euro per le imprese danneggiate dall’alluvione del 2024

Posted on Author Redazione

Al via da domani, giovedì 10 luglio, il nuovo fondo regionale da 1,5 milioni di euro messo in campo da Regione Liguria per sostenere le piccole e medie imprese liguri danneggiate dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024. La misura, approvata lo scorso giugno, integra e rafforza gli strumenti statali di ristoro, permettendo alle […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *