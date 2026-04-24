Sci di fondo on the beach” 9 maggio a Laigueglia per sostenere la Fondazione Airc e il 10 maggio camminata ludico sportiva enogastronomica “memorial Marco Foschi”

Laigueglia si prepara il 9 maggio all’edizione numero 15 di “Sci di fondo on the beach” con squadre, che si sfideranno sul litorale di uno dei Borghi più belli d’Italia, in arrivo da tutta Italia e precisamente dalla Lombardia con Clusone e Val Serina (BG), Cunardo (VA), Val Malenco (SO), dal Piemonte e per la provincia di Cuneo con Valle Pesio, Valle Ellero, Valle Stura, Val Formazza (Verbano-Cusio-Ossola), Pragelato (TO), dalla Val D’Aosta con Nus e Torgnon ed infine per la prima volta in assoluto dall’Emilia Romagna con Sant’Annapelago in provincia di Modena.

12 località per numerose squadre partecipanti, suddivise nelle categorie junior e senior, che dovranno affrontare, sulla sabbia di Laigueglia – dai bagni comunali antistanti piazza Garibaldi sino ai bagni della scuola vela Aquilia (comprendendo la parte di spiaggia dedicata ai pescatori professionisti e quella dei non professionisti), oltre alla classicissima gara di Sci di fondo on the beach, anche le prove a staffetta di biathlon, la durissima e divertente gara di “Tiro allo slittino” e le gare singole di “Corsa con le ciaspole” e “Fat Bike”. All’evento sarà presente anche la show girl Luana Borgia per lo start ufficiale per l’apertura delle gare della 15 edizione edizione dello Sci di fondo on the beach.

Tutto questo sotto gli occhi dei Campioni ed Ex Campioni di sci di fondo, di Biathlon e di sci alpino quali Alessandra Merlin (Sci Alpino e Carving), Elisa Brocard e Federico Castelletti (Fondo), Dominik Windisch e Gaia Brunello (Biathlon). Il giorno successivo, domenica 10 maggio, è in programma la camminata ludico sportiva enogastronomica “memorial Marco Foschi”, evento promosso dall’Asd.QuilaiguegliaEtrenta.

Conducono l’evento Luca Galtieri, Marco Anelli e Stefano Morandi. Giudici di Campo Elio Bottero e Sergio Gola. Giudice di gara Marco Dottore. Allestimenti tecnici audio Off Stage di Michele Maccarone. Segreteria Carla Thole. Riprese video a cura di Enzo Antinoro e Marco Anelli. Fotografia a cura di Marco Zanardi. Ufficio stampa Giò Barbera.

La manifestazione avrà come tradizione anche finalità benefiche, una delle gare sarà dedicata ad AIRC.

In occasione della giornata di sport e divertimento, sarà realizzato un programma TV dedicato all’evento con messa in onda nel circuito televisivo di Tgevents Television che comprende circa 60 emittenti regionali del digitale terrestre oltre che a carattere nazionale sul CANALE 61 GRUPPO NETWEEK ed interregionale sul circuito TELECITY Gruppo Netweek CANALE 10 Piemonte e Valle d’Aosta e CANALE 13 Liguria e Lombardia.

Durante la giornata ci saranno in mare varie sezioni promozionali-gratuite e a rotazione di Marcia Acquatica a cura della Laigueglia Blue Outdoor del Mare ASD per tutte le persone che vorranno provare questo nuovo sport con la partecipazione straordinaria di Dom Biziére, un campione francese di specialità dell’originaria Marche Aquatique francese.

A fine manifestazione dalle ore 18.00 festa après-ski presso il Segreto Cocktail Cafe di Laigueglia con musica e aperitivi dedicati.

La domenica mattina, 10 maggio, si svolgerà inoltre il Trail/Camminata “Tra Mare e Cielo” Memorial Marco Foschi, evento gemellato con Sci di fondo on the beach e per il quale i partecipanti di sci di fondo avranno uno sconto per l’iscrizione/quota di partecipazione. Anche in questo caso l’evento è solidale a favore di O.D.V. “SONO SEMPRE IO” Hospice Centro Misericordia M.G. Rossello – Savona.

Informazioni sull'autore del post