Cairo Montenotte, gestione illecita dei rifiuti: la Provincia si costituirà parte civile

La Provincia di Savona si costituirà parte civile nel procedimento penale pendente davanti al

Tribunale di Genova relativo alla gestione illecita dei rifiuti stoccati nel sito industriale di via

Stalingrado, nel Comune di Cairo Montenotte, affiancando così la decisione annunciata in

queste ore dall’Amministrazione Comunale. Una scelta che rafforza il fronte delle istituzioni a

tutela dell’ambiente, della legalità e delle risorse pubbliche.

L’impianto, di titolarità della società Betoncem S.r.l. e condotto da Ecocem S.r.l. in forza di

contratto di affitto di azienda, era stato originariamente autorizzato dall’Ente provinciale per

attività di recupero e stoccaggio di rifiuti non pericolosi entro limiti ben definiti, con un

quantitativo massimo istantaneo pari a 4.500 metri cubi. A partire dal 2022, tuttavia, gli

accertamenti svolti dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri hanno fatto emergere una

situazione profondamente diversa, con la presenza all’interno del capannone di oltre 27.000

metri cubi di materiale, in palese e reiterata eccedenza rispetto a quanto consentito dai titoli

autorizzativi.

A fronte di tali evidenze, la Provincia di Savona è intervenuta con una sequenza di atti puntuali e

progressivi, adottando diffide, sospensioni, proroghe e avviando un costante confronto tecnico

con gli enti competenti, nel tentativo di consentire il rientro nei limiti di legge e il ripristino delle

condizioni autorizzate. Nonostante il tempo concesso e le opportunità offerte, la situazione è

rimasta sostanzialmente immutata, rendendo inevitabile, nell’ottobre 2025, la revoca definitiva

delle autorizzazioni e l’attivazione delle procedure per l’escussione della fideiussione a garanzia

degli obblighi di rimozione e ripristino.

Alla luce delle violazioni accertate e del danno arrecato all’interesse pubblico, la Provincia di

Savona ha quindi deliberato la costituzione di parte civile nel procedimento penale, con

l’obiettivo di far valere in sede giudiziaria le responsabilità connesse alla gestione illecita del

sito e di ottenere il pieno ristoro delle conseguenze derivanti dalle condotte contestate.

«Non siamo di fronte a una semplice irregolarità formale – dichiara il Presidente della Provincia

di Savona, Pierangelo Olivieri – ma a una situazione che, per entità e durata, ha evidenziato un

mancato rispetto delle regole e degli obblighi assunti. La priorità è che l’area venga

sgomberata integralmente e che lo stato dei luoghi venga ripristinato senza ulteriori ritardi. La Provincia agirà con determinazione affinché chi ha sbagliato ne risponda fino in fondo, assumendosi

ogni responsabilità prevista dalla legge».

Con questa scelta la Provincia di Savona intende garantire la tutela dell’ambiente e della legalità,

facendosi garante del rispetto delle regole e dell’affermazione delle responsabilità nei confronti dei

soggetti coinvolti.

