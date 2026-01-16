Regione Liguria, Vaccarezza Consigliere Incaricato per le attività di supporto al Presidente della Giunta Regionale in materia di Relazioni europee e internazionali e di Enti locali : “Immenso onore”

“Ricevere l’incarico di Consigliere Incaricato per le attività di supporto al Presidente della Giunta Regionale in materia di Relazioni europee e internazionali e di Enti locali è per me un immenso onore.

Ringrazio il Presidente Marco Bucci per la fiducia. Ho iniziato il mio percorso come amministratore pubblico quasi quarant’anni fa, prima in Comune e poi in Provincia; per questo, assumere la delega agli Enti Locali ha per me un significato profondo. Conosco bene i sacrifici degli amministratori, specialmente quelli dei piccoli Comuni, che spesso si trovano a gestire responsabilità pari a quelle delle grandi città, ma con risorse estremamente limitate!. Lo rende noto Angelo Vaccarezza di FI.

“Sarò a disposizione della Giunta, ma soprattutto dei miei colleghi. Resto, prima di tutto, un Consigliere Regionale: il mio posto è nel ‘pacchetto di mischia’, pronto a battermi per ogni obiettivo che il Presidente Bucci ci prefisserà. Lo abbiamo dimostrato a dicembre, approvando in sole due settimane due provvedimenti che normalmente richiederebbero mesi; una prova tangibile del valore di questa squadra.

Non cambierò il mio modo di essere: resterò la persona che conoscete e che ha sempre lavorato con questo spirito. Sono inoltre felice per il mio partito: se fino a oggi siamo stati rappresentati in Giunta da Marco Scajola, ora la nostra presenza raddoppia. E per bilanciare la bravura e l’eleganza di Claudia Morich ci sarò anche io a sedere in Giunta.

Infine, permettetemi due ringraziamenti sentiti: uno ad Alberto Cirio, con cui ho avuto il privilegio di lavorare in Europa quando era Europarlamentare e che oggi è nostro Vice Segretario Nazionale; l’altro a Claudio Scajola, figura che ritengo determinante, oggi come durante la campagna elettorale, per il percorso che stiamo portando avanti”, conclude Vaccarezza.

