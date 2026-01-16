E’ morto Tony Dallara celebre cantante che portò al successo canzoni come “Romantica” e molte altre. Era nato a Campobasso il 30 giugno 1936, aveva 89 anni. Il suo vero nome era Antonio Lardera. Nel 1957 incise “Come prima” che raggiunse il primo posto della hit-parade italiana, rimanendovi per molte settimane e vendendo 300 000 copie. Nel 1960 vince il Festival di Sanremo in coppia con Renato Rascel con Romantica.Romantica è il suo più grande successo, viene tradotta in diverse lingue, persino in giapponese, e la versione francese è resa celebre dall’interpretazione di Dalida, che già aveva inciso la versione francese di Come prima.Dagli inizi degli anni ottanta Dallara decide di riprendere l’attività, per lo meno per quel che riguarda le serate: grazie anche al revival, torna, soprattutto nei mesi estivi, a riproporre i suoi vecchi successi. Reincide, inoltre, i suoi vecchi successi con nuovi arrangiamenti.
