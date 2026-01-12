Genova, grande successo per il “Teatro dei Campioni”

Grande successo al Carlo Felice di Genova per ‘Teatro dei Campioni’, l’evento che ha chiuso Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport. Un teatro gremito ha accolto alcune delle più grandi leggende dello sport italiano, da Gianluigi Buffon a Stefania Belmondo, Fabio Fognini, Jury Chechi, Antonio Rossi e Marta Bassino, protagonisti di un pomeriggio di storie, emozioni e valori condivisi. Sul palco anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore allo Sport Simona Ferro, con un momento speciale dedicato al grande tennista ligure Fabio Fognini, premiato con la Croce di San Giorgio
Una serata che ha celebrato un anno straordinario di sport, investimenti e partecipazione, lasciando un’eredità fatta di ispirazione e futuro per tutta la Liguria