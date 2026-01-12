Genova, grande successo per il “Teatro dei Campioni”

Grande successo al Carlo Felice di Genova per ‘Teatro dei Campioni’, l’evento che ha chiuso Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport. Un teatro gremito ha accolto alcune delle più grandi leggende dello sport italiano, da Gianluigi Buffon a Stefania Belmondo, Fabio Fognini, Jury Chechi, Antonio Rossi e Marta Bassino, protagonisti di un pomeriggio di storie, emozioni e valori condivisi. Sul palco anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore allo Sport Simona Ferro, con un momento speciale dedicato al grande tennista ligure Fabio Fognini, premiato con la Croce di San Giorgio