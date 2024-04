Genova, festa per i 20 anni del Museo di Castello d’Albertis

Il 16 aprile 2004 si inaugurava il museo delle culture del mondo di Castello D’Albertis, uno spazio concepito per narrare le storie multiple che stanno dietro gli oggetti, un luogo partecipativo, una vera e propria casa di tutti. A 20 anni dalla sua apertura, il Castello celebra la ricorrenza con una festa lunga un anno intero, con tanti eventi, incontri e performance per moltiplicare le occasioni di vivere insieme il museo.

«Sono felice di annunciare il 20esimo compleanno di Castello D’Albertis, che verrà festeggiato con una serie di eventi e attività che coinvolgeranno la cittadinanza – commenta l’assessore alle Politiche dell’istruzione – Questo museo è un luogo unico, concepito per raccontare le storie di oggetti provenienti da tutto il mondo e per creare un’esperienza partecipativa e inclusiva. Ringrazio tutte le associazioni e i volontari che hanno lavorato duramente per valorizzare il parco e per rendere possibile questa celebrazione speciale. Invito tutti a unirsi a noi nel corso dell’anno per esplorare il museo, partecipare agli eventi e festeggiare insieme la ricchezza culturale e storica che il Castello D’Albertis rappresenta».