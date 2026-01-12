Il Consiglio dei ministri ha deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia. Nella stessa data si voterà anche per le elezioni suppletive.
