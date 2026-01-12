Posted on

Fsi-Usae, organizzazione con decine di migliaia di iscritti nel comparto della sanità pubblica, ha indetto lo stato di agitazione del personale del comparto sanità e chiesto l’attivazione della procedura conciliativa prima di procedere con una stagione di manifestazioni e di scioperi nazionali degli operatori del comparto. “Lo stato di agitazione è ampiamente giustificato dai contenuti […]