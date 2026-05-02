Casinò di Sanremo: crescono incassi e vincite

Crescono gli incassi del Casinò di Sanremo, che nel mese di aprile ha percepito 4,83 milioni, portando l’introito dal primo gennaio di quest’anno a 19,44 milioni, pari a un più 12,83% rispetto allo stesso periodo del 2025. In sala slot sono stati centrati premi superiori a 5mila euro per complessivi 1.429.000 euro.

Dall’inizio dell’anno il montepremi erogato ha raggiunto 5.469.198. Affollati i tavoli dell’Hold’em Poker, con jackpot da quasi 90mila ancora in attesa di essere centrato. Ad aprile hanno visitato il Casinò 18.649 clienti, per un bilancio che da gennaio ha superato le 78mila unità. Sino al 12 maggio la casa da gioco ospita tanti giovcatori provenienti da tutta Europa, soprattutto dalla Francia, iscritti all’European Poker Open (Epo) e all’Italian Poker Open (Ipo), con montepremi garantito da un milione per il Main Event da 550 euro.

“Siamo al centro del Festival del Poker – afferma il presidente e ad del Casinò, Giuseppe Di Meco -. Stiamo ricevendo iscrizioni a livello internazionale e abbiamo preparato una serie di tornei interessanti in collaborazione con Texapoker.

L’Ipo è uno degli eventi pokeristici più importanti e rafforza la centralità aziendale”.

Informazioni sull'autore del post