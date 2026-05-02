Cronaca Genova e provincia

Rapallo, ruba zaino su treno: arrestato con il gpl

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La polizia di Stato ha arrestato ieri pomeriggio un 25enne di nazionalità algerina per furto aggravato a bordo di un Intercity diretto a Salerno.

Gli agenti del Commissariato di Rapallo sono intervenuti rapidamente dopo una segnalazione di furto. All’arrivo del treno in stazione, il capotreno aveva già fermato il giovane, trovato in possesso di uno zaino sottratto poco prima dalla cappelliera di un passeggero. All’interno dello zaino c’erano diversi dispositivi elettronici.

La vittima si era accorta del furto e, insieme al capotreno, aveva seguito in tempo reale il segnale GPS di uno dei dispositivi rubati. Il 25enne, sprovvisto di biglietto, è stato sorpreso mentre tentava ripetutamente di aprire le porte di servizio per fuggire.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato arrestato e condotto in Questura. Questa mattina è stato giudicato con rito direttissimo. Lo zaino con tutti gli effetti personali è stato restituito al legittimo proprietario.

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