La Spezia, 33 migranti a bordo della nave Solidaire attraccheranno martedì in porto

E’ atteso nel primo pomeriggio di domani, martedì 6 gennaio, l’attracco della nave umanitaria ‘Solidaire’ nel porto di La Spezia. A bordo sono presenti 33 migranti salvati nel Mediterraneo nei giorni scorsi, tra questi ci sono 7 minori non accompagnati. i migranti provengono da diversi paesi, tra cui Sudan, Guinea-Bissau, Somalia e Senegal.

