La Spezia, 33 migranti a bordo della nave Solidaire attraccheranno martedì in porto

E’ atteso nel primo pomeriggio di domani, martedì 6 gennaio, l’attracco della nave umanitaria ‘Solidaire’ nel porto di La Spezia. A bordo sono presenti 33 migranti salvati nel Mediterraneo nei giorni scorsi, tra questi ci sono 7 minori non accompagnati. i migranti provengono da diversi paesi, tra cui Sudan, Guinea-Bissau, Somalia e Senegal.
Ceriale, auto sui binari: traffico ferroviario bloccato 20 minuti
L’uomo è stato trasportato in codice giallo al Santa Corona Traffico ferroviario bloccato per circa venti minuti questa mattina all’alba tra Ceriale e Borghetto S.S. Il conducente di un’auto, per cause in via di accertamento ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo per sfondare un muro e terminare la sua corsa sui […]
A10, pneumatici di un mezzo pesante in fiamme: intervento dei Vigili del fuoco
Nessun ferito Pneumatici pneumatici in fiamme ad un mezzo pesante nel primo pomeriggio di oggi sulla A10 tra Andora e Albenga in direzione Genova. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme scaturite per cause in via di accertamento. Nessun ferito, solo disagi alla circolazione Informazioni sull'autore del post Redazione […]
Genova, fiamme sul Monte Moro: notte di lavoro per i vigili del fuoco
E’ fortunatamente sotto controllo l’incendio che ieri sera ha interessato Monte Moro alle spalle di Genova. Su posto hanno operato per tutta la notte i vigili del fuoco e i volontari antincendio che hanno arginato le fiamme. Chiusa Via Alberico nel quartiere di Apparizione. Sono in corso le indagini per risalire alle cause del rogo […]