La Spezia, 33 migranti a bordo della nave Solidaire attraccheranno martedì in porto

Posted on

E’ fortunatamente sotto controllo l’incendio che ieri sera ha interessato Monte Moro alle spalle di Genova. Su posto hanno operato per tutta la notte i vigili del fuoco e i volontari antincendio che hanno arginato le fiamme. Chiusa Via Alberico nel quartiere di Apparizione. Sono in corso le indagini per risalire alle cause del rogo […]