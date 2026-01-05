Albenga, anziano colpito da treno in transito: grave al Santa Corona, treni in tilt

Circolazione ferroviaria interrotta sulla linea Genova–Ventimiglia a causa dell’investimento di una persona ad Albenga. Un anziano è stato colpito di striscio da un treno in transito mentre stava camminando lungo i binari. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi medici, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La vittima è stata trasportata in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure mentre la Polfer ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica del fatto e soprattutto il perchè l’anziano stava camminando sui binari. L’incidente ha causato gravi ritardi alla circolazione ferroviaria.

