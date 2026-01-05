Attualità Savona

Diocesi Savona-Noli: il Vescovo Marino rettore pro tempre del Duomo

Posted on Author Redazione Comment(0)

A seguito della recente scomparsa di don Piero Giacosa il vescovo della Diocesi di Savona-Noli Calogero Marino ha firmato i decreti di autonomina assumendosi le responsabilità legali che erano in carico al defunto sacerdote.

Dunque monsignor Marino assume il titolo e l’ufficio di rettore e legale rappresentante della Chiesa Cattedrale Basilica Nostra Signora Assunta, il titolo e l’ufficio di parroco e legale rappresentante della Parrocchia Santi Giovanni Battista e Andrea Apostolo e l’ufficio di rettore dell’Ente Chiesa San Raffaele al Porto, nella Vecchia Darsena.

Come recitano i decreti, l’assunzione delle responsabilità legali è “in via interinale”, ovvero in attesa della nomina dei nuovi rettori per le due chiese e del nuovo parroco per la comunità del centro storico.

