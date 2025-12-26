Savona, cade parte di poggiolo: nessuna vittima o ferito

Tragedia sfiorata a Savona in Via Boselli dove una parte di un poggiolo è crollata forse a causa delle infiltrazioni di acque e del forte vento. I detriti sono caduti sul marciapiede sottostante dove, fortunatamente non stava passando nessuno. La Municipale ha transennato l’area per sicurezza.
