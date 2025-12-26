Cronaca Savona

Savona, cade parte di poggiolo: nessuna vittima o ferito

Posted on Author Redazione Comment(0)

Tragedia sfiorata a Savona in Via Boselli dove una parte di un poggiolo è crollata forse a causa delle infiltrazioni di acque e del forte vento. I detriti sono caduti sul marciapiede sottostante dove, fortunatamente non stava passando nessuno. La Municipale ha transennato l’area per sicurezza.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Savona

Savona, incendio della palazzina dell’Autorità Portuale dell’ottobre 2018: per il Pm nessun colpevole

Posted on Author Redazione

Non ci sarebbero responsabili nell’incendio che nell’ottobre 2018 ha distrutto la palazzina sede dell’Autorità di Sistema Portuale a Savona. Il PM Venturi ha stralciato le posizioni delle 8 persone che erano state indagate per il rogo che fu derubricato da doloso a colposo dopo una prima perizia effettuata dal Politecnico di Torino. La causa del […]
Cultura e Spettacoli Savona

Savona, presentazione del libro "Lanzarotto Malocello, dall'Italia alle Canarie"

Posted on Author Redazione

Savona. Venerdì alle ore 16.00, nella Sala Rossa del Comune di Savona, l’Avv. Alfonso Licata, Presidente del Comitato Internazionale Malocello, presenta il suo libro “Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle Canarie”. La prima edizione del libro, edito dalla Commissione Italiana di Storia Militare del Ministero della Difesa, oggi Ufficio Storico dello S.M.E., è in italiano, la seconda bilingue italiano/inglese […]
Cronaca Imperia e provincia

Auto caduta in dirupo a Ventimiglia, il cordoglio di Regione Liguria per le vittime

Posted on Author Redazione

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la Giunta regionale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa, a causa di un incidente stradale che ha portato alla caduta in un dirupo dell’auto su cui viaggiavano, dei due assistenti amministrativi Tiberio Ghelardini e Leonardo Sensitivi e dell’appuntato della Guardia di finanza Michele Pellegrino. Il tragico fatto […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *