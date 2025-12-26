Genova, 14.000 persone hanno partecipato ai pranzi della Comunità di Sant’Egidio

Oltre 14mila persone hanno partecipato al Pranzo di Natale organizzato a Genova dalla Comunità di Sant’Egidio: 18 pranzi in totale nella giornata di ieri. A prendere parte sono stati tanti anziani, persone sole o fragili, senza fissa dimora, migranti e disabili. La tavolata principale si è svolta nel salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale ma anche in altre zone della città si sono organizzati momenti di condivisione.
