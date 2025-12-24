Un anno da record per La Spezia

Un 2025 di risultati record quello presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa presso il CAMeC, dal Sindaco Peracchini insieme alla sua Giunta.

Il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Ripercorriamo il 2025 come un anno di risultati record mai raggiunti nella storia in tutti i settori. Il riconoscimento della Spezia come Città Creativa UNESCO per il Design dà rilevanza alla città a livello mondiale e la proietta in un’ottica internazionale: una svolta significativa per il futuro del territorio e per le iniziative che svilupperemo per celebrare questo risultato, oltre a svelare quanto contenuto nel dossier. Il 2026 sarà un anno di grandi opere pubbliche che vedremo concretizzarsi nella nostra città, tra cui progetti attesi da decenni dalla cittadinanza. Due nuove scuole, due palestre e una piscina, finanziati grazie ai fondi PNRR e comunali, prenderanno forma. Nel corso dell’anno si concluderà la demolizione della ciminiera dell’ex centrale Enel: una svolta dal forte valore simbolico per La Spezia, che si lascia alle spalle un passato legato all’uso di combustibili fossili e che cambierà per sempre il paesaggio della città. Inoltre, si concluderà il processo di bonifica dell’area Ex IP. I più giovani potranno finalmente usufruire di una nuova pista da pattinaggio e di un campo da rugby, completando così l’offerta sportiva per tutte le discipline. Le prospettive di crescita per i prossimi vent’anni sono solide grazie al progetto del Miglio Blu, alle grandi aziende leader mondiali della nautica che hanno sede nel nostro territorio e al contributo di realtà come Leonardo, Fincantieri, MBDA, e agli ambiti del turismo, del porto commerciale e dell’Arsenale militare. Nel corso del prossimo anno si completerà il progetto del Canale Scolmatore sul Lagora, che una volta realizzato renderà il centro storico della città declassato finalmente dalla zona rossa. La Spezia vive oggi una fase di profonda trasformazione, frutto di una visione strategica e di un grande lavoro portato avanti in questi anni che guiderà la città verso un modello di sviluppo innovativo, sostenibile e fortemente orientato all’internazionalizzazione.”

Un percorso riconosciuto anche a livello globale con l’assegnazione del titolo di Città Creativa UNESCO per il Design, un prestigioso riconoscimento che premia una strategia fondata su cultura, creatività e innovazione come leve di crescita economica e sociale. Gli accessi ai Musei Civici della città risultano in aumento rispetto allo scorso anno, quando si erano registrati circa 70 mila visitatori complessivi. Nel periodo compreso tra gennaio e novembre di quest’anno è già stato superato il dato dell’intero anno precedente, con circa 75 mila visitatori. Nel dettaglio, si registrano oltre 17 mila ingressi al CAMeC, 43 mila al Museo del Castello San Giorgio, 2.800 al Museo Etnografico, circa 9 mila al Museo Lia e circa 1.500 al Museo del Sigillo.

Infatti La Spezia è una città dal profilo sempre più internazionale, che si sviluppa lungo quattro pilastri strategici, ovvero Difesa, portualità, Miglio Blu e turismo.

I risultati sono evidenti anche nei numeri: nell’ambito del turismo nel 2025 La Spezia ha superato 1 milione e 500 mila notti trascorse in città e accolto circa 700.000 croceristi, confermandosi una delle principali destinazioni del panorama nazionale. Dati mai visti nella storia della città, raggiunti grazie a una visione e un programma di sviluppo che comprende la partecipazione a fiere di livello nazionale e internazionale, come la BIT di Milano, la BITESP di Venezia, il TTG a Milano, e molte altre. Progetti che puntano a un turismo di Area Vasta con il progetto dell’Area Ligure Apuana, che vede il supporto anche del Ministero del Turismo, a cui hanno partecipato 66 comuni della provincia della Spezia, di Massa-Carrara, della Lunigiana e della Garfagnana, per creare una destinazione turistica integrata e grazie al quale abbiamo sviluppato il progetto LIMES, un nuovo capitolo per la valorizzazione dei paesaggi, dei borghi storici, delle fortificazioni e dei castelli che insistono nell’area dei comuni che ne hanno preso parte.

L’Economia del Mare rimane un pilastro fondamentale dell’economia, soprattutto grazie al progetto del Miglio Blu; la provincia si attesta al primo posto in Italia per incidenza delle imprese dell’Economia del Mare e per incidenza dell’export della cantieristica sul totale provinciale. L’occupazione cresce al di sopra della media nazionale e abbiamo raggiunto i dati record del 67,8 % di occupazione e il minimo storico del 5,1% di disoccupazione.

La Spezia sta affrontando una trasformazione che è sostenuta anche dalla realizzazione di importanti progetti infrastrutturali e culturali promossi dall’Amministrazione: il nuovo complesso scolastico M. Fontana, esempio di edilizia scolastica innovativa, il nuovo polo dell’infanzia 0-6 di via Sardegna, due nuove palestre, di cui una a servizio della scuola media Fontana dedicata alle associazioni sportive e l’altra adiacente al PalaMariotti per la ginnastica artistica e atleti diversamente abili si concluderà nel 2026 il recupero dell’ex Fitram, firmato dal designer Francesco Paszkowski e destinato a diventare un centro culturale d’avanguardia. Opere pensate per migliorare la qualità della vita e restituire alla comunità spazi moderni, accessibili e funzionali. Grande attenzione è stata riservata alla sicurezza del territorio e alla difesa del suolo, con importanti finanziamenti ottenuti per interventi strategici: dalla messa in sicurezza del Torrente Nuova Dorgia e del Canale Vecchio Dorgia, alla riqualificazione idrogeologica di Piazzale Monte Grappa, fino al Torrente Cappelletto e via Cantarana e l’interramento delle vasche di laminazione in via Chiodo. Una scelta chiara che riconosce la tutela del territorio come priorità non rinviabile.

Parallelamente, l’Amministrazione ha promosso una vera e propria rivoluzione culturale, con musei rinnovati, siti storici recuperati: dalla Batteria Valdilocchi al Parco delle Mura, dalla Galleria Quintino Sella al Parco della Rimembranza, fino all’inaugurazione nel 2025 del Parco delle Clarisse e al recupero programmato del Rifugio Tommaseo in via del Torretto. Un’offerta culturale arricchita da grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale: dal centenario del Palio del Golfo alle Frecce Tricolori, dal Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi ai piedi dell’Amerigo Vespucci, a concerti, mostre e spettacoli teatrali di alto profilo.

La Spezia si distingue anche per il suo Campus universitario unico a livello nazionale, con oltre il 90% di occupati al termine del percorso di studi. Presto inizieranno i lavori per i 57 nuovi alloggi per studenti fuori sede nella foresteria del Falcomatà e per il punto ristoro, fondamentale per creare una vera cittadella dei giovani, grazie anche alla valorizzazione del vicino Campo Sportivo Montagna. È stato raggiunto un accordo con Esselunga che prevede la realizzazione di un nuovo asse viario di collegamento tra corso Nazionale e viale Doria, oltre alla creazione di circa 3.800 metri quadrati di parcheggi, con benefici significativi in termini di viabilità e accessibilità dell’area. La demolizione del nastro trasportatore dell’ex Enel subirà inoltre un’accelerazione già nei primi mesi dell’anno, nell’ambito del più ampio intervento di demolizione e riqualificazione dell’intera area. Sul fronte della promozione e dell’immagine della città, sono stati portati anche a livello internazionale importanti progetti strategici, come il “Miglio Blu”, con la sua partecipazione all’Expo 2025 di Osaka. Inoltre abbiamo confermato quest’anno il Blue Design Summit e lo ripresenteremo il prossimo.

Un’attenzione altrettanto forte è stata dedicata alle politiche sociali e alla tutela delle fasce più fragili della popolazione. L’Amministrazione ha avviato nuovi progetti innovativi, tra cui soluzioni di Housing First per l’abitare temporaneo e il Centro Servizi – Stazione di Posta, luogo di accoglienza, ascolto, valutazione multidimensionale, orientamento e presa in carico integrata. Azioni importanti anche per il contrasto alla povertà educativa, con l’avvio imminente del progetto “DesTEENazione – Spazio per adolescenti” a Fossamastra, pensato per offrire opportunità educative, relazionali e di crescita ai più giovani. Di particolare rilievo è inoltre l’avvio della struttura del Limone, che ospita due servizi distinti ma complementari: la CEA – Comunità Educativa Assistenziale, rivolta a minori temporaneamente allontanati dal nucleo familiare, e la Comunità Madre–Bambino, dedicata a madri con figli minori in situazioni di fragilità.

Negli ultimi anni La Spezia ha intrapreso una decisa svolta green: dal nuovo binario del Cinque Terre Express alla stazione di Migliarina, all’avvio della bonifica dell’area Ex IP, fino agli investimenti sulla mobilità sostenibile, all’elettrificazione del Trasporto Pubblico Locale e sviluppo di nuove linee filoviarie, all’alimentazione elettrica delle navi in banchina, alla raccolta differenziata che ha superato l’80%, primato tra i capoluoghi liguri.

La principale grande novità per quanto riguarda lo Sport è che La Spezia è stata scelta per ospitare come la Coppa Europa dei 10.000 metri di atletica leggera, che si svolgerà il 23 maggio 2026, che conferma ancora una volta la città come punto di riferimento per eventi sportivi di grande prestigio. La città avrà una nuova pista di pattinaggio agonistico e due nuovi campi da basket per il 3 contro 3, oltre al campo da rugby, che nascerà nell’area ex Enel, una volta completata la bonifica. Quest’anno abbiamo ospitato uno dei più prestigiosi tornei di scacchi in Italia, ovvero l’ottava edizione dell’Open Internazionale del Levante Ligure, con la partecipazione di oltre 110 giocatori italiani e da tutto il mondo. È stata confermata e potenziata l’iniziativa “Sport in Piazza”, che continua a rappresentare un importante momento di incontro, partecipazione e avvicinamento dei cittadini, in particolare dei più giovani, alle diverse discipline sportive. Parallelamente prosegue il lavoro di manutenzione e riqualificazione degli impianti sportivi comunali. Tra gli interventi più rilevanti si segnalano la sostituzione dell’impianto di riscaldamento della palestra di viale Alpi e di quella del Palasprint. Sul fronte delle manifestazioni sportive, la città ha ospitato i tradizionali meeting di atletica leggera al campo “A. Montagna”, oltre a numerosi eventi dedicati alla pallavolo e alle arti marziali, che hanno contribuito a rafforzare il ruolo della Spezia come punto di riferimento sportivo a livello territoriale

Per quanto riguarda il commercio, è in corso un lavoro costante di sinergia con gli altri assessorati, finalizzato allo sviluppo di una strategia integrata che, a partire dagli eventi, coinvolga il turismo, lo sport e i processi di rigenerazione urbana, insieme alla cura del territorio, alla pulizia e al decoro urbano. Un approccio trasversale che mira a rendere la città e il suo territorio sempre più attrattivi e competitivi, anche dal punto di vista commerciale. Sarà inoltre monitorata con attenzione la situazione delle aperture degli esercizi commerciali, in coerenza con l’attuale accordo e l’intesa in vigore con la Regione Liguria. Parallelamente, verrà avviata una revisione del piano delle aree destinate al commercio al dettaglio su area pubblica, al fine di adeguarlo alle nuove esigenze del tessuto economico e urbano. Continuerà infine la programmazione di numerosi eventi, pensati per incentivare e valorizzare la promozione del commercio locale e sostenere concretamente il tessuto commerciale comunale.

Proseguono importanti passi avanti anche nell’ambito della sicurezza. Nel corso del 2025 è stato attivato presso il Comando di Polizia Locale il nuovo sistema di fotosegnalamento, acquisito tramite un bando ministeriale, che consente di identificare i soggetti in modo più rapido ed efficiente grazie all’utilizzo di software basati su intelligenza artificiale, inclusa la rilevazione delle impronte digitali, con trasmissione dei dati alla Polizia di Stato per l’analisi nelle banche dati nazionali. Il Comune ha inoltre confermato il sostegno al progetto di sensibilizzazione e prevenzione delle truffe agli anziani, al progetto “Movida Sicura” per l’estate 2025 e all’iniziativa “Saturday Night Live” promossa dai giovani della Croce Rossa della Spezia, finalizzata alla prevenzione dell’abuso di alcol e alla sensibilizzazione sulla guida sicura. È stato infine concretizzato il progetto “Scuole Sicure”, volto a prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in prossimità degli istituti scolastici, attraverso l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza in aree strategiche e il potenziamento delle attività di vigilanza. Per i servizi cimiteriali è stato completato l’iter progettuale per il nuovo Tempio di Cremazione e fra poche settimane è previsto l’inizio dei lavori.

Durante l’anno che sta volgendo al termine, il Comune della Spezia, nell’ambito delle attività di gestione delle società partecipate e di valorizzazione del patrimonio comunale, ha operato con continuità e rigore, nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e buona amministrazione. Un grande risultato è stata l’inaugurazione della nuova sede di Spezia Risorse e ATC Mobilità e Parcheggi, che da fine gennaio per la prima e da aprile per la seconda, operano nell’ex comando della Polizia Locale in via La Marmora. Con riferimento al patrimonio comunale, l’annualità 2025 è stata caratterizzata da un’intensa attività di gestione, valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente. Nel corso dell’anno sono state attivate quattro procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dei seguenti immobili: il locale ad uso bar presso il Palazzo di Giustizia; l’immobile ex Mulino a Vento in località Campiglia; la struttura ad uso bar nel Parco Pieve San Venerio; la struttura ad uso bar e le relative aree esterne del Parco XXV Aprile – lato sud. È stato inoltre pubblicato il bando d’asta del 26 settembre 2025 per l’alienazione di otto immobili comunali, che ha portato all’aggiudicazione di quattro lotti per un importo complessivo pari a 2.277.050 euro, nonché un ulteriore bando per la vendita di cinque alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) liberi, già previsti nel Piano Triennale delle Alienazioni.

La Spezia è sempre più una città a portata di bambini, di giovani e sempre più inclusiva. Nel corso del 2025 sono state tante le iniziative dedicate proprio a questa fascia d’età, a partire dall’evento Special Festival svolto ieri al Teatro Civico della Spezia: un concorso canoro in cui hanno partecipato persone con disabilità dell’ANNFAS e big della musica italiana. Tra gli eventi si ricordano il Carnevale Spezzino, l’iniziativa “Gioca con la Mamma”, la Pigiama Run, la Festa del Remigino, Ritmo Urbano e molte altre. Inoltre per venire incontro alle famiglie e ai bambini sono stati potenziate le attività dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. Nell’ambito delle Pari Opportunità sono stati organizzati diversi momenti di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne negli istituti scolastici della città, oltre a un grande evento al Teatro Civico in occasione dell’8 marzo, coinvolgendo personaggi dello spettacolo e ilo Liceo Musicale L. Costa.

Oggi La Spezia è riconosciuta come una città viva, creativa, sostenibile e aperta al mondo, capace di programmare, investire e guardare con fiducia al futuro grazie a una gestione responsabile e virtuosa. Un percorso di crescita che testimonia il grande lavoro dell’Amministrazione comunale nel trasformare La Spezia in una città sempre più moderna e competitiva.

