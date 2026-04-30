Cronaca Finale Ligure Loano

Un arresto per droga e sequestrato mezzo kg di stupefacenti tra Loano e Finale Ligure

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Duro colpo della Polizia Locale all’attività di spaccio nei comuni costieri compresi fra Finale Ligure e Loano. Il Nucleo Sicurezza Urbana e il personale in forza ai due Comandi associati hanno arrestato una persona e sequestrato oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini della Polizia Locale, l’uomo spacciava eroina sulle piazze di Finale, Borgio Verezzi e Loano.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Savona Chiara Venturi, hanno consentito di delineare un’attività ritenuta stabile e ben organizzata, svolta in particolare lungo il tratto pedonale compreso fra Finale Ligure e Borgio Verezzi, che da qualche tempo era monitorato dagli agenti del Nucleo Sicurezza Urbana.

Nella giornata di ieri, mercoledì 28, è scattato il blitz che ha portato all’arresto di E.W.H., quarantenne di origine marocchina, irregolare sul territorio e con precedenti specifici.

All’uomo viene contestata la detenzione ai fini di spaccio di quasi mezzo chilo di eroina, 55 grammi di cocaina e un ulteriore quantitativo di hashish. Determinante per il rinvenimento della droga il fiuto di Lupo, il pastore tedesco addestrato antidroga in dotazione alla Polizia Locale.

Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro, insieme a diverse migliaia di euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita, bilance di precisione, materiale per il confezionamento e telefoni cellulari.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito presso il carcere di Imperia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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