Regione Liguria, Bucci: “Liguria cuore della Blue Economy italiana”

“La Liguria è il cuore della Blue Economy italiana. A dirlo con chiarezza è il nuovo report di BPER Banca: siamo la prima regione in Italia per incidenza dell’economia del mare su imprese e occupazione.

Parliamo di un settore strategico per tutto il Paese: oltre 76 miliardi di euro di valore aggiunto e più di un milione di occupati. In questo scenario la Liguria è protagonista, grazie a un modello che unisce logistica, turismo e industria, con eccellenze come Fincantieri, leader mondiale nella costruzione di navi da crociera”. Lo afferma sui social il presidente della Regione Liguria, Bucci.

“Adesso dobbiamo continuare a investire: infrastrutture, innovazione, sostenibilità. Rafforzare porti e logistica e sostenere la crescita tecnologica del settore. La Blue Economy è una leva fondamentale per lo sviluppo della Liguria e noi continueremo a lavorare per consolidare questa leadership”.

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