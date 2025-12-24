Attualità La Spezia e provincia

La Spezia, Riapre il Ponte di Via XV Giugno 1918

 Il Sindaco Pierluigi Peracchini, insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Pietro Antonio Cimino, ha annunciato la riapertura al traffico del Ponte di Via XV Giugno 1918, dopo il termine dei lavori di rinforzo strutturale e restauro conservativo. All’incontro erano presenti anche i tecnici comunali e i rappresentanti della ditta appaltatrice Gabelli S.r.l., incaricata dell’intervento.

L’opera, inserita nel Piano del Rischio Idrogeologico ha previsto:

  • Restauro conservativo della struttura;
  • Adeguamento dell’impalcato ai carichi previsti;
  • Realizzazione di pali di fondazione e interventi sulle spalle del ponte;
  • Consolidamento delle lesioni e rinforzo della volta.

Il costo complessivo dell’intervento è di € 578.360,26.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “La ristrutturazione del ponte rappresenta un’opera fondamentale per la città: da un lato consente di tutelare un’infrastruttura storica, dall’altro garantisce maggiore sicurezza ai cittadini, che collega la città al Liceo Scientifico Pacinotti e al quartiere di Pegazzano. L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione del rischio idrogeologico, finalizzata a rafforzare la resilienza del territorio e a migliorare la qualità della vita. Una strategia che comprende importanti opere pubbliche, come l’allargamento del canale del Cappelletto, la depavimentazione di piazzale Montegrappa, l’interramento delle vasche di laminazione in via Diaz per la mitigazione del rischio idrogeologico, la riqualificazione dei canali della Pieve e molti altri interventi su una tematica a lungo poco considerata dalle precedenti amministrazioni di sinistra, ma che per il Centrodestra ha rappresentato da subito una priorità. La sua riapertura, inoltre, rappresenta un’importante svolta per la viabilità della zona, garantendo un collegamento diretto con il parcheggio di interscambio gratuito di Piazza d’Armi”.

Nonostante la complessità dei lavori, è emerso un lieve slittamento rispetto ai tempi inizialmente previsti, dovuto a problematiche legate ai sottoservizi, all’emersione di imprevisti in cantiere. Con la riapertura del ponte sarà molto più agevole l’accesso al parcheggio di interscambio “Darmi Park” (in Piazza D’armi), che ora conta 319 posti auto, favorendo la mobilità e l’uso del parcheggio multipiano Pala Darmi collegato al centro cittadino via navetta gratuita.

Con il ponte di nuovo operativo, la viabilità torna regolare e la città può usufruire di un’infrastruttura sicura, funzionale e valorizzata.

