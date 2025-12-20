Genova Sport

Calcio, la Sampdoria torna dopo 13 anni a Padova per cancellare lo zero dalla casella delle vittorie esterne

Ancora una trasferta per la Sampdoria che, dopo Palermo, fa visita al Padova in una partita decisiva per la classifica dei blucerchiati che lontano da “Marassi” sono un disastro assoluto: solo 2 punti in 8 trasferte. Al “Barbera”, pur perdendo, la squadra blucerchiata ha dimostrato di essere in ripresa e ha giocato una buona gara soprattutto nel secondo tempo ma senza incidere in attacco dove servono urgentemente rinforzi nel prossimo mercato. In Veneto, contro i biancoscudati, servirà ben altra determinazione negli ultimi 16 metri per portare a casa un risultato positivo contro una squadra che sta costruendo un buon campionato di metà classifica con qualche ambizione di play off. Tuttavia, il Padova in casa non ha la stessa efficacia delle gare esterne. Sono soltanto 7 i punti ottenuti in casa a fronte dei 14 colti in trasferta dove la squadra si esprime meglio. All’ “Euganeo” sono arrivate una sola vittoria contro l’Entella a inizio campionato e una sconfitta contro il Frosinone, poi, soltanto pareggi. Tra i veneti sono out: Bacci, Silva, Lasagna, Harder, Di Maggio. Altare, Malanca, Romagnoli, Bellemo, Girelli, Cuni sono gli indisponibili nella Samp.

PADOVA Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Varas, Crisetig, Baselli, Barreca; Gomez, Bortolussi. All: Andreoletti

SAMPDORIA GhidottiHadžikadunićAbildgaard, VenutiDepaoli, Cherubini, Henderson, Conti, Ioannou; Pafundi, Coda.All. Gregucci

I PRECEDENTI

Vittorie Padova: 7 (ultima nel febbraio 1962, 1-0)

Pareggi            : 2

Vittorie Samp.  : 6 (ultima nel gennaio 2012, -2)

