Treni, in arrivo nuovi collegamenti tra Milano e la Liguria

Dopo la riforma “Del Rio” in molti alberga il pensiero che le Provincie non esistono più o se esistono “sbrigano” solo le pratiche burocratiche. Le competenze in realtà, seppur ridotte, sono ancora vitali ed importanti e solo per citarne alcune vanno dalle strade, all’ATO idrico, all’ATO rifiuti all’edilizia scolastica. Prendendo ad esempio quest’ultima funzione, della quale […]