Calcio, la Samp butta via una vittoria (quasi) sicura: a Padova è solo 1-1

Punto deludente per la Sampdoria che pur dominando per lunghi tratti la partita si deve accontentare di un modesto 1-1 contro un Padova che ha confermato tutte le sue difficoltà nelle gare interne. La squadra di Gregucci ha buttato una grossa occasione per centrare il primo successo esterno della stagione. Dopo un buon avvio del Padova che ha esercitato uno sterile possesso palla, la Samp è passata con Coda al 18′ su una bella azione manovrata. Da quel momento i veneti di Andreoletti non hanno capito più nulla consegnandosi agli avversari che hanno sfiorato la rete in almeno 4 occasioni: palo di Coda, rete annullata a Depaoli per fuorigioco e almeno un paio di parate decisive del portiere veneto. Nella ripresa l’inerzia del match non è cambiata di molto, il Padova un po’ più coraggioso ha trovato in un’azione casuale il pareggio con Fusi e ha sfiorato un paio di volte il sorpasso con Gomez. La Samp ha controllato bene gli avversari dimostrando di essere in crescita anche nelle gare esterne, resta il rimpianto per non aver concretizzato la netta superiorità e aver portato a casa una vittoria che sarebbe stata pesantissima ma là davanti manca sempre un attaccante di peso che possa dare aiuto a un Coda sempre più simbolo di questa Sampdoria che passo dopo passo sta cercando di uscire dalla zona bassa della classifica.

PADOVA-SAMPDORIA 1-1

MARCATORI

pt 19′ Coda; st 20′ Fusi.

PADOVA (3-5-2)

Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi (34′ st Di Maggio), Crisetig (11′ st Seghetti), Varas, Barreca (29′ st Ghiglione); Papu Gomez (34′ st Buonaiuto), Bortolussi (29′ st Baselli). A disp. Mouquet, Fortin, Belli, Boi, Silva, Villa. All. Andreoletti.

SAMPDORIA (3-5-2)

Ghidotti; Venuti (21′ st Ferrari), Abildgaard, Hadzukadunic; Depaoli, Conti (1′ st Benedetti), Henderson, Barak (35′ st Pedrola), Ioannou; Pafundi (1′ st Cherubini), Coda (27′ st Cuni). A disp. Krastev, Ravaglia, Coucke, Ricci, Giordano, Vulikic, Narro, Benedetti. All. Gregucci-Foti.

ARBITRO

Ayroldi di Molfetta.

