Raid vandalici sulle auto ad Albenga, il Sindaco: “Sempre meno risorse vengono stanziate nella lotta al disagio sociale”

‘È tutto sbagliato. È tutto da rifare’ Sempre meno risorse vengono stanziate nella lotta al disagio sociale che sempre più spesso genera fenomeni di dipendenza e di microcriminalità”. Lo afferma il Sindaco di Albenga, Tomatis

“Questo non significa in alcun modo giustificare i fatti accaduti o che questi non debbano essere condannati, anzi, devono  essere perseguiti con forza e determinazione. Gli atti vandalici vanno condannati con fermezza. Ma è necessario interrogarsi seriamente su come si possa intervenire in maniera efficace con un numero di forze dell’ordine inadeguato rispetto alle esigenze del territorio, a fronte di organici ridotti e risorse sempre più limitate – spiega il primo cittadino albenganese – Nel nostro comprensorio, come in molte altre realtà del Paese, gli uomini e le donne delle forze dell’ordine e della Polizia Locale svolgono il proprio lavoro con grande senso di responsabilità, spesso andando oltre i limiti imposti da carenze strutturali e di personale. A loro va il mio ringraziamento sincero”.

“Ma come si può pensare di contrastare davvero questi fenomeni se le risorse che lo Stato investe a favore della sicurezza continuano a diminuire? Come si può intervenire se il quadro normativo appare sempre più inadeguato ad affrontare le nuove situazioni che stiamo vivendo, con leggi spesso costruite più per finalità di propaganda che per essere realmente applicabili ed efficaci? – continua Tomatis – E soprattutto, come si può parlare di deterrenza se manca la certezza dell’applicazione delle pene, resa difficile anche dalla carenza di strutture di detenzione adeguate? È evidente che, in assenza della certezza della pena, ogni sforzo rischia di essere vanificato”.

“Serve una riflessione profonda e concreta: sulla sicurezza, sul disagio sociale e sulle politiche pubbliche necessarie ad affrontare entrambi in modo serio e strutturale” conclude il Sindaco di Albenga.

